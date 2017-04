2017-04-10 19:47:11.0

Tussenhausen Auto brennt in wenigen Minuten komplett aus

Schuld war offenbar ein technischer Defekt. Der Fahrer hatte zuerst den Geruch und dann den Rauch bemerkt.

Nur noch ein verkohltes Wrack ist vom Auto eines 33-jährigen Tussenhauseners übriggeblieben. Offenbar wegen eines technischen Defekts ist es gegen 18 Uhr an der Autobahnschlussstelle der A 96 in Stetten binnen Minuten komplett ausgebrannt. „Ich war auf dem Heimweg von der Arbeit, als ich was Verbranntes gerochen habe“, erzählt der Mann, der sein Auto unverletzt verlassen konnte.

Der Fahrer sah den Rauch im Rückspiegel

Nachdem er beim Blick in den Rückspiegel Rauch bemerkt hatte, habe er es an der Autobahnabfahrt ausrollen lassen. Anschließend wählte er den Notruf und musste zusehen, wie das zehn Jahre alte Fahrzeug bis auf die Karosserie verbrannte. Auf- und Abfahrt der Autobahn waren während der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt, Verkehrsbehinderungen gab es nach Angaben der Polizei aber nicht. (MZ)