2017-02-22 00:36:21.0

Maschinenbau BBG übertrifft Umsatzziel bei Weitem

Christian Fitz baut die Firma in Amerika weiter aus

Einen Rekordumsatz feiert die nordamerikanische Tochtergesellschaft des Werkzeug-, Maschinen- und Anlagenbauers BBG in Oxford/Michigan in ihrem zweijährigen Bestehen. Mit einem Umsatz von drei Millionen Dollar übertraf BBG North America das für 2016 angestrebte Ziel von 1,75 Millionen Dollar um mehr als 70 Prozent, teilte die Mindelheimer BBG mit. Neue Kunden aus der Automobil-Glasumschäumung und der Wachstumsmarkt Mexiko treiben das Geschäft des Spezialisten für die kunststoffverarbeitende Industrie mit Schwerpunkt Polyurethan voran, heißt es. Die weitere Markterschließung in Nordamerika leitet seit Jahresanfang Christian Fritz als „Managing Director“ der beiden Tochtergesellschaften BBG North America und BBG Asia. Sein Vorgänger Bernhard Satzger kehrt nach zwei Jahren als Vertriebs- und Projektmanager nach Mindelheim zurück.

Zusammen mit Fritz stoßen zwei weitere Mitarbeiter zum bisher siebenköpfigen Team in Oxford dazu: Der neue „Sales and Operations Manager“ Sebastian Barton unterstützt den Technischen Vertrieb, Peter Unruh verstärkt als NC-Programmierer das Engineering. Darüber hinaus will der neue „Managing Director“ weiteres Vertriebspersonal schulen. Bei BBG Asia wird Fritz von Ronald Blach unterstützt, der das Projektmanagement und den Kundenservice bei der asiatischen Tochter weiter ausbauen wird. Der Maschinenpark in Oxford hat sich seit 2014 deutlich vergrößert. Heute lassen sich Produkte ähnlich wie in China oder am Stammsitz Mindelheim herstellen, eine Erweiterung ist geplant. BBG North America vertreibt eigenen Worten zufolge Produkte „made in USA“, nach deutschen Qualitätsmaßstäben. Für die kommenden Jahre sieht Geschäftsführer Hans Brandner große Chancen in Nordamerika. Aktuell erziele der Standort Oxford drei Viertel seines Umsatzes in den USA, ein Viertel in Mexiko. 2016 erwirtschafteten die rund 160 Mitarbeiter der BBG-Gruppe weltweit einen Umsatz von rund 26 Millionen Euro. (mz)