2017-10-16 04:59:00.0

"Bauer sucht Frau" Bauer Anton aus dem Unterallgäu sucht im Fernsehen die große Liebe

"Bauer sucht Frau" läuft ab dem heutigen Montagabend im Fernsehen. Auch Anton aus dem Unterallgäu ist dabei. Er hat bei den Dreharbeiten Überraschungen erlebt. Von Melanie Lippl

Wenn heute Abend die neue, inzwischen 13. Staffel der beliebten Sendung „Bauer sucht Frau“ beginnt (20.15 Uhr, RTL), wird auch ein Unterallgäuer unter den zwölf Kandidaten sein, die hoffen, im TV ihre große Liebe zu finden. Woher der als „bayerischer Bio-Bauer Anton“ bezeichnete Landwirt genau stammt, darf an dieser Stelle nicht verraten werden, ebenso wenig wie sein voller Name und ob es letztendlich mit der Liebe geklappt hat. Dafür gibt der 34-Jährige im Gespräch mit der Mindelheimer Zeitung preis, wie er die zweiwöchigen Dreharbeiten erlebt und was ihn dabei besonders überrascht hat.

Ursprünglich hatte ein Kumpel ihn vor einiger Zeit bei der Sendung angemeldet, erinnert sich Anton, doch damals ist nichts daraus geworden. Später habe er sich noch einmal selbst beworben: „Ich war allein, wir haben einen Hof und den Gedanken hatte ich schon länger. Dann habe ich mich getraut.“ Als er schon gar nicht mehr damit gerechnet hatte, kam ein Anruf – und zwei Wochen später das Fernsehteam, um sein Vorstellungsvideo zu drehen, auf das sich Interessentinnen bewerben konnten.

"Bauer sucht Frau"-Kandidat bewirtschaftet Bio-Milchviehbetrieb im Unterallgäu

Eine aufgeweckte und tierliebe Frau wünsche er sich, sagte Anton in diesem Video-Steckbrief, sportlich und humorvoll. Eine Freundin, „die mehr Power hat als er, die lustig ist und ihn beschwingt und mitzieht“, das wünschte ihm seine Mutter, die ebenfalls in dem Beitrag zu Wort kommt. Der 34-Jährige lebt mit den Eltern auf dem Hof und bewirtschaftet gemeinsam mit ihnen den Bio-Milchviehbetrieb mit mehr als 30 Hektar Grün- und Ackerland. An zwei Tagen in der Woche arbeitet der 34-Jährige noch als Steuerfachwirt. In seiner Freizeit ist Anton gern sportlich aktiv, fährt Rad oder geht schwimmen.

Neben ihm und seinen Eltern leben noch rund 60 Rinder auf dem Hof, dazu fünf Katzen, sieben Enten, zwei Hühner und Hund Duna. Der gesellige Islandhund hat es Bauer-sucht-Frau-Moderatorin Inka Bause bei ihrem Besuch im Unterallgäu besonders angetan. Und sie wiederum findet der Landwirt „arg nett“: „Mit der kann man auch ganz normal reden, wenn die Kamera aus ist.“ Auch sonst hat er gute Erfahrungen mit der Sendung gemacht, wie er berichtet.

Mit den verschiedenen Kamerateams habe er sich gut verstanden und nach der Ausstrahlung seines Vorstellungsvideos habe man sich sogar erkundigt, ob er sich gut dargestellt gefühlt habe. Das hat er – auch, wenn es für ihn „komisch“ war, sich zum ersten Mal selbst im Fernsehen zu sehen. Es näher zu beschreiben, fällt ihm schwer: „Es ist ein Gefühl, das man vorher gar nicht gekannt hat“, sagt der 34-Jährige.

Aus einer Handvoll Bewerbungen, die ihm der Sender überreicht hat, hat sich Anton für zwei junge Frauen entschieden, die er dann beim großen Scheunenfest zum ersten Mal getroffen hat. Danach ging es für ihn nach Hause – und der Damenbesuch kam eine Woche lang auf den Hof. Für die Aufzeichnungen hat sich der Jungbauer, der erst vergangenes Jahr seine landwirtschaftliche Ausbildung abgeschlossen hat, extra zwei Wochen Urlaub genommen. „Die Dreharbeiten waren anstrengend! Eine andere Arbeit habe ich da nicht gemacht.“ Dass so viel Aufwand hinter der Sendung steckt, hätte er nicht erwartet. Er bereut es nicht, mitgemacht zu haben: „Das ist eine Erfahrung, die nicht jeder macht.“

Ein paar Szenen gehören bei "Bauer sucht Frau" einfach dazu

Den ganzen Tag vor der Kamera zu stehen, sei für ihn sehr ungewohnt gewesen. Ein bisschen habe ihnen im zweiten Teil der Hofwoche im Juli das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht – aber statt auf der Wiese zu picknicken, sei er eben mit seinem Damenbesuch Eis essen gegangen. Ein paar Szenen gehören bei „Bauer sucht Frau“ zum festen Repertoire, zum Beispiel die Arbeit auf dem Hof oder das Zubettgehen. Ansonsten habe es von der Produktionsfirma keine großen Vorgaben gegeben. Und: „Die Damen kommen wirklich mit dem Zug und fahren auch in Wirklichkeit wieder.“

Der einzige Unterschied zwischen dem, was im Fernsehen gezeigt wird, zur Realität: „Im Alltag hat man weniger Freizeit“, sagt Anton und lacht. Seinen Allgäuer Dialekt hat er beim Filmen übrigens ein bisschen gezügelt. Sein Ziel: „Ich wollte nicht untertitelt werden.“ Und es gab noch einen weiteren Grund: „Die Dame hätte mich sonst nicht verstanden – und das Kamerateam auch nicht!“

Anton über Dreharbeiten: "Wegdenken kannst du dir die Kamera nicht"

Natürlich sei das Kennenlernen schon ein wenig anders, wenn ständig ein Filmteam um einen herum ist, berichtet er. Denn: „Wegdenken kannst du dir die Kamera nicht.“ Im Dorf haben die Dreharbeiten natürlich für Getuschel gesorgt. „Die Frequenz der Fußgänger und Radfahrer um den Hof war erhöht“, sagt Anton und grinst. Von seinem direkten Umfeld hat er viel positive Resonanz bekommen. „Manche sagen: mutig. Cool, dass du das machst.“

Bedenken, lächerlich gemacht zu werden, wie es bei manch anderen TV-Sendungen der Fall ist, hatte der 34-Jährige nicht. Dass die Sendung so beliebt ist, liegt wohl auch an der hohen Quote derer, die auch anschließend noch ein Paar sind oder gar heiraten und Kinder bekommen. 18 Hochzeiten wurden bisher gefeiert, zehn Bauer-sucht-Frau-Kinder erblickten das Licht der Welt. Dass es Landwirte schwerer haben, eine Frau zu finden, glaubt Anton nicht. Das hängt seiner Meinung nach vom Typ Mensch ab.

Er ist schon gespannt, wie die Hofwoche wirkt. „Mal schauen, ob’s im Fernsehen so rüberkommt, wie's war“, sagt Anton. Anschauen will er sich die erste Sendung heute Abend auf jeden Fall – ob zu Hause oder zusammen mit guten Freunden, das steht noch nicht fest. Und vielleicht ist ja auch bereits seine Herzensdame mit dabei...

