Allgäu-Orient-Rallye Berthas letztes Abenteuer

Das Team Bordercross um die beiden Mindelheimer Sascha Finke und Tanja Waibel geht mit drei Fahrzeugen auf die Reise nach Jordanien. Im Ziel werden wohl Tränen fließen. Von Axel Schmidt

Bertha, Elmo und Ole sind bereit: Sie stehen vor dem größten und gleichzeitig letzten Abenteuer ihres Lebens: Sie sollen Sascha Finke und Tanja Waibel, Carsten Finke und Carsten Schwertner sowie Stephan Model und Elisa Lorenz sicher von Oberstaufen ins jordanische Amman bringen. Binnen 21 Tagen rund 7000 Kilometer.

Bertha, Elmo und Ole sind nämlich Rallye-Fahrzeuge. Allerdings von der Sorte, denen man es nicht ansieht: Bertha ist ein 23 Jahre alter Peugeot Boxer, Elmo ist ein 36 Jahre altes ausrangiertes Feuerwehrauto und Ole ein 21-jähriger Volvo. Zusammen sind sie das Team Bordercross, das an der Allgäu-Orient-Rallye 2017 teilnimmt. Ohne große Ambitionen auf den Sieg (und der damit verbundenen Prämie: ein Kamel), dafür aber mit ganz großer Abenteuerlust und großem Fernweh.

Einblick in andere Länder reizt die Teilnehmer

„Wir stehen nicht so auf den Pauschalurlaub“, sagt Sascha Finke. Der 37-jährige Konstrukteur stammt vom Niederrhein aus der Nähe von Mönchengladbach, lebt aber mittlerweile in Mindelheim. Seine Lebensgefährtin Tanja Waibel stammt aus Günzach. Die 38-jährige Fotografin und Mutter einer Tochter ergänzt: „Der Reiz der Rallye liegt ja darin, dass man auch andere Länder sieht, die nicht den Luxus haben wie wir.“

Offenbar ging es ihren Teamkollegen – Saschas Bruder Carsten Finke aus Wegberg (NRW), Carsten Schwertner aus Erkelenz (NRW), Stephan Model und Elisa Lorenz (beide aus Fürstenfeldbruck) – ähnlich. Denn allesamt waren sich schnell einig: Ja, wir wollen 2017 an der Allgäu-Orient-Rallye teilnehmen. Im Juli 2016 hatte sich das Team Bordercross angemeldet, kurz darauf fand Carsten Finke per Zeitungsannonce das Feuerwehrauto. Seitdem werden die Fahrzeuge – jedes über 20 Jahre alt und nicht teurer als 1111,11 Euro, wie es das Reglement verlangt – für die Rallye vorbereitet. Bertha etwa bekam zusätzliche Scheinwerfer und Lautsprecher.

„Wir haben die schnellste, also die östlichste Route nach Istanbul gewählt. Wir müssen nämlich nach dem Start in Oberstaufen in dreieinhalb Tagen in Istanbul sein, um die Fähre zu erwischen“, sagt Tanja Waibel. „Und das Feuerwehrauto fährt nur 80 km/h.“ Laut Regel dürfen sie weder Autobahnen oder Mautstraßen noch ein Navigationsgerät nutzen. Auch eine Sache, die diese dreiwöchige Rallye so besonders macht, dass sich über 60 Teams angemeldet haben. Seit 2006 findet die Allgäu-Orient-Rallye statt und hat neben dem motorsportlichen Abenteuer auch einen karitativen Aspekt. Denn die Rallye-Teams nehmen nicht nur Hilfsgüter, Kleidung oder Spielsachen mit. „Eine Freundin hat Federmäppchen für Schüler genäht und mit Geld befüllt“, sagt Finke. Der Hauptteil des Gepäcks wird wohl aus solchen Spenden bestehen, was aber auch daran liegt, dass alles andere für den Rückflug in zwei Koffer passen muss. Denn die Fahrzeuge verbleiben nach der Zielankunft in Jordanien und werden dort zugunsten einer Schule in Israel, in der sämtliche Religionen unterrichtet werden, entweder verkauft oder ausgeschlachtet.

Ein letzter Kraftakt für Bertha

„Das wird mir schon schwerfallen. Die Bertha gehört schließlich fast zur Familie“, sagt Tanja Waibel. Seit fünf Jahren fährt das Auto die Patchwork-Familie samt Tochter und Saschas Hund in den Urlaub. Einmal durch halb Europa, vom Niederrhein beginnend über Paris, Spanien und wieder zurück. „Jetzt kriegt die Bertha aber keinen TÜV mehr“, sagt Sascha Finke. Doch einfach so aus den Händen geben wollten sie sie dann doch nicht. Vielmehr soll sie jetzt zusammen mit Elmo und Ole noch einmal einen letzten Kraftakt bestehen – und dann als karitatives Geschenk in Jordanien bleiben. Berthas Nachfolger, ein Fiat Ducato, steht bereits in der Garage und wird demnächst auch zum Urlaubs-Mobil umgebaut. „Vielleicht starten wir mit dem dann in fünf Jahren wieder bei der Allgäu-Orient-Rallye“, scherzt Sascha Finke.

Allerdings: Eine jährliche Teilnahme wird es für die beiden Mindelheimer nicht geben. Dafür ist vor allem der finanzielle Aufwand zu groß. „Pro Person wird uns diese Rallye wohl an die 3000 Euro kosten“, rechnet Finke. Doch das ist es ihnen wert: „Einen All-Inklusive-Urlaub hat man doch in zwei Jahren schon beinahe vergessen.“

Spenden und Blog Wer das Team Bordercross mit Geld- und Sachspenden unterstützen will, kann sich im Internet unter www.teambordercross.de informieren. Hier wird das Team auch während der Rallye in ihrem Blog regelmäßig berichten.