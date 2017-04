2017-04-07 00:38:51.0

Gemeinderat I Bürgerfreundlich bis zur Belastungsgrenze

Wiedergeltingen nützt den möglichen Spielraum voll aus und will so erreichen, dass die Bürger beim Straßenausbau so wenig wie möglich direkt zur Kasse gebeten werden. Das gefällt aber nicht allen Von Alf Geiger

Wenn es um’s Geld geht, dann ist Kommunalpolitik ein Renner: Mehr als 70 Bürgerinnen und Bürger drängelten sich um einen der Schulstühle im Mehrzweckraum der Grundschule. Wiedergeltingens Bürgermeister Norbert Führer hatte schon damit gerechnet, dass angesichts der Tagesordnung viele Interessierte kommen werden und hatte die Sitzung daher kurzerhand vom Rathaus in die benachbarte Grundschule verlegt.

Für die Wiedergeltinger Haus- und Grundbesitzer stand immerhin eine richtungsweisende Weichenstellung an: Wie wird die Gemeinde sich künftig an den Kosten für Straßenbaumaßnahmen beteiligen? Für einen Grundbesitzer kann dies einen teuren Unterschied machen: Der Gesetzgeber hat den Gemeinden ein „Hintertürchen“ offen gelassen, damit finanziell solide aufgestellte Gemeinden ihre Bürger nicht über die Maßen belasten müssen.

Dass jede Kommune in Bayern spätestens in vier Jahren eine Straßenausbaubeitragssatzung beschlossen haben muss, daran ist nicht mehr zu rütteln. Denn stellt sich eine Gemeinde quer und steckt den Kopf in den Sand, dann stehen spätestens 2021 die Wächter von der Kommunalaufsicht auf dem Plan und können dem Haushalt die Genehmigung versagen. Das heißt, wie Bürgermeister Führer den Anwesenden auch zähneknirschend klarmachte: „Wir kommen am Erlass einer Straßenausbaubeitragssatzung nicht vorbei ...“

Angesichts der soliden Finanzlage Wiedergeltingens – außer einigen Schulden durch den Bau einer Photovoltaikanlage, die sich durch den eingespeisten Strom von selbst abbezahlen, steht die Gemeinde noch nirgends in der Kreide. Noch, weil der Ausbau der Amberger Straße ansteht, der zum Teil über Kredite finanziert werden muss. Und mit der Steingadener Straße steht das nächste Straßenbauprojekt schon vor der Tür ...

Angesichts dieser Investitionen wollten auch nicht alle am Ratstisch dem Vorschlag von Bürgermeister Führer folgen, die vom Gesetzgeber ermöglichten „Schlupflöcher“ voll auszureizen. Führer hatte sich am Beispiel der Stadt Würzburg orientiert, die von einer vom Bayerischen Gemeindetag vorgeschlagenen Mustersatzung abgewichen ist, um die Betroffenen weitestgehend zu entlasten. Im Klartext: Die Gemeinde übernimmt je nach Straßenklassifizierung einen zwischen zehn und 20 Prozent höheren Eigenanteil, als in der Mustersatzung vorgesehen. „So können wir den Bürgern etwas zurück geben...“, warb Führer für den Weg der maximalen Bürgerfreundlichkeit.

Bernd Stapfner und Johann Menhofer (FWW) und Benno Högg (CSU) warnten jedoch davor, die Bürgerfreundlichkeit zu überreizen. „Wir dürfen auch nicht zu viel Geld in den Straßenbau pumpen, sonst können wir uns andere Aufgaben in der Zukunft nicht mehr leisten“, meinte Bernd Stapfner. Am Ende stimmte die Mehrheit (10:3) jedoch für das bürgerfreundliche „Würzburger Modell“ mit den maximal zulässigen Gemeindeanteilen. In einer separaten Sitzung sollen noch Details geklärt werden und nach diesem „Feintuning“ werde die Straßenausbaubeitragssatzung dann endgültig verabschiedet.