2017-10-27 00:34:42.0

Busse statt Bahn

Schienenersatzverkehr und neue Bahnsteige

Im Zuge des Ausbaus der Bahnstrecke München–Lindau nimmt die Bahn an diesem Wochenende auf den Streckenabschnitten Mindelheim–Memmingen und (Ulm–) Kellmünz–Memmingen-Bad Grönebach (–Oberstdorf) den modernen elektronischen Stellwerksbetrieb auf. Wie die Bahn mitteilt, kommt es deshalb von Freitagabend, 27. Oktober, ab 22.30 Uhr, bis Samstagmorgen, 28. Oktober, um 10.30 Uhr (Mindelheim–Memmingen) bzw. 5 Uhr (Kellmünz–Bad Grönenbach) auf den genannten Strecken zu Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Außerdem werden an den beiden Bahnhöfen Stetten und Sontheim am Samstagmorgen die neuen Außenbahnsteige am Gleis 1 in Betrieb genommen. Die bisherigen Bahnsteiganlagen werden zurückgebaut. In Stetten ist der neue Bahnsteig wie berichtet nur noch aus östlicher Richtung vom Bahnübergang und nicht mehr von der Seite des Bahnhofsgebäudes aus erreichbar. Die Arbeiten an den beiden Bahnhöfen mit neuen Bahnsteigen an Gleis 2 werden 2018 fortgesetzt.

ANZEIGE

Die beiden oben genannten Streckenabschnitte werden an das bereits bestehende Elektronische Stellwerk in Memmingen angebunden. Hierfür wurden seit 2016 rund 185 Kilometer Kabel neu verlegt, 37 neue Signale aufgestellt und der Bahnübergang Küferstraße in Sontheim neu gebaut. Die beiden Bahnübergänge Bahnhofs-/Hauptstraße in Sontheim und Kreisstraße MN 16 in Ungershausen werden noch durch Brücken ersetzt.

Insgesamt werden rund 26 Millionen Euro in die Erneuerung der Signaltechnik und 4,5 Millionen Euro in die neuen Bahnsteiganlagen investiert. (mz)

zu den Fahrplanänderungen gibt es in der Fahrplanauskunft unter www.bahn.de, im DB Navigator oder am Fahrkartenautomaten.