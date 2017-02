2017-02-24 14:27:00.0

Bad Wörishofen CSU-Fraktionssprecherin tritt zurück

Christiane-Maria Rapp nennt ihre Beweggründe.

Christiane-Maria Rapp legt ihr Mandat im Stadtrat von Bad Wörishofen nieder. „Die Fortsetzung meines Stadtratsmandates ist für mich, meine Familie und meinen Beruf nicht mehr zumutbar“, teilt Rapp mit. „Seit Beginn der Legislaturperiode 2014, besonders aber in den letzten 2 Jahren hat sich die Situation im Bad Wörishofer Stadtrat so entwickelt, dass ein sachbezogenes Arbeiten nicht mehr möglich ist.“ Rapp kritisiert auch den Bürgermeister. „Die Tatsache, dass der Erste Bürgermeister Paul Gruschka den gesamten ehrenamtlichen Stadtrat bei der Staatsanwaltschaft angezeigt hat ist bundesweit einmalig“, so Rapp. „Aus zahlreichen anderen Punkten sei hier nur noch die völlig haltlosen Anschuldigungen gegenüber den Stadträten in Bezug auf das ‚Hacken der Facebook-Seite von Bürgermeister Gruschka‘ genannt.“ Das war aber noch nicht der ausschlaggebende Punkt. „Für mich persönlich kam ‚das Fass zum Überlaufen‘, als Stadtrat Ibel und ich in beleidigender Form mit einem Plakat am 18.2.2017 während der Demonstration und vor dem Rathaus angegriffen wurden“, so Rapp. „Daneben stand der 1.Bürgermeister Paul Gruschka ohne einzugreifen.“ Das fragliche Plakat war bei der zweiten Demonstration gegen das Verkehrskonzept in Bad Wörishofen zu sehen. (m.he/mz)