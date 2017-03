2017-03-02 06:15:00.0

Bad Wörishofen CSU stellt sich neu auf

Christiane-Maria Rapp verlässt den Stadtrat von Bad Wörishofen. Nun steht fest, wer die Fraktion künftig führen soll und wer neu in das Gremium rückt Von Markus Heinrich

Die CSU im Stadtrat von Bad Wörishofen sortiert sich nach dem Rückzug von Christiane-Maria Rapp neu. Die Bürgermeisterkandidatin von 2014 und Fraktionssprecherin hatte in der vergangenen Woche ihr Stadtratsmandat niedergelegt. Nun ist klar, wer die Fraktion künftig führen wird: Stefan Welzel, der Zweite Bürgermeister der Stadt. Die CSU-Ortsvorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michaela Bahle-Schmid teilte dazu mit, Welzel sei einstimmig gewählt worden. Stellvertreter sind Bahle-Schmid und Ludwig Kreuzer. Zur Wahl eines neuen Zweiten Bürgermeisters kommt es durch diese Personalentscheidung aber nicht. Stefan Welzel sagte unserer Zeitung am Mittwoch, er werde beide Ämter – Fraktionsvorsitz und Zweiter Bürgermeister – in Personalunion ausüben. Das sei ohne Probleme möglich, werde auch in anderen Gemeinden so praktiziert. Klar ist nun auch, wer für Christiane-Maria Rapp in den Stadtrat nachrücken wird. Es ist Christian Förch. Der Hotelier hatte den Sprung in den Rat 2014 nur knapp verpasst und war nun erster Nachrücker. Man freue sich, dass Förch sein Mandat wahrnehmen wird „und unsere Fraktion verstärkt“, teilen Bahle-Schmid und Welzel in einer gemeinsamen Erklärung mit. „Gerade für den Bereich Kur und Tourismus ist es wichtig, dass diese Stimme durch Christian Förch im Stadtrat vertreten wird.“

Die CSU-Fraktion bedauere „außerordentlich“ die Mandatsniederlegung ihrer Fraktionssprecherin. „Christiane-Maria Rapp hat mit ihrer sachlichen und kompetenten Art die Ergebnisse unserer Überlegungen zu den unterschiedlichsten Themen im Stadtrat vertreten“, so Bahle-Schmid und Welzel. „Wir müssen aber leider akzeptieren, dass die teils sehr persönlichen Anfeindungen der letzten Wochen sie zu diesem Schritt veranlasst haben.“

ANZEIGE

Für die zweite Hälfte der Amtsperiode im Stadtrat wünsche man sich, dass „die bestehende Polarisierung in Bad Wörishofen ein Ende findet“. Bürgermeister Paul Gruschka (FW) solle „trotz sachlicher Meinungsverschiedenheiten, Kompromisse suchen und ausgleichend wirken“, so Bahle-Schmid und Welzel. „Nur so ist ein Arbeiten zum Wohle Bad Wörishofens in den verschiedenen Gremien möglich.“

Der Stadtrat wird am 8. März über Rapps Mandatsniederlegung entscheiden. Sie hatte ihren Rückzug damit begründet, dass eine Fortsetzung des Mandats „für mich, meine Familie und meinen Beruf nicht mehr zumutbar“ sei. Sachbezogenes Arbeiten sei nicht mehr möglich.

Rapp hatte in ihrer persönlichen Erklärung auch Bürgermeister Gruschka kritisiert. Der ausschlaggebende Punkt für ihren Rückzug sei die zweite Demonstration gegen das Verkehrskonzept gewesen, als „Stadtrat Ibel und ich in beleidigender Form mit einem Plakat ... während der Demonstration und vor dem Rathaus angegriffen wurden“, berichtete Rapp. „Daneben stand der Erste Bürgermeister Paul Gruschka ohne einzugreifen.“