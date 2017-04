2017-04-28 04:00:00.0

Baustelle „Da müssen wir einfach durch“

Bis in den November hinein wird die Sanierung der Maximilianstraße dauern. Wie sich die anliegenden Händler mit den Umständen arrangieren Von Jens Reitlinger

Seit Monatsbeginn laufen die Bauarbeiten für den letzten Sanierungsabschnitt der Mindelheimer Maximilianstraße. In dieser Phase soll die Brücke abgesenkt und barrierefrei gemacht werden. Der Vorplatz der Jesuitenkirche wird vergrößert und damit für Passanten besser zugänglich. Den Plänen zufolge wird das Areal bis in den Monat November hinein eine Großbaustelle bleiben, die neben dem Durchgangsverkehr auch den Alltag in den anliegenden Geschäften und Einrichtungen beeinflusst.

Geschäfte sind weiterhin erreichbar

„Wenn alles fertig ist, dann haben wir wirklich eine wunderschöne Innenstadt“, sagt Wolfgang Nertinger, dessen Schuhgeschäft an die Bauarbeiten angrenzt. Bis dahin müsse man sich wohl oder übel mit den Umständen arrangieren. In seinem Laden habe die Zahl der Kunden seit Beginn der Arbeiten merklich abgenommen. „Im Gegensatz zur vorherigen Sanierungsphase haben wir die Baustelle jetzt immerhin nicht direkt vor der Türe“, sagt Nertinger.

Auch Bernhard Kellner, Geschäftsführer im Bekleidungsgeschäft Deschler, kann die mehrmonatige Ausnahmesituation verschmerzen. „Es ist toll, dass die Innenstadt aufgewertet wird und auch wir Händler verstehen uns natürlich als Teil des Stadtbildes“, sagt er. Besonders wichtig sei es ihm, dass die Geschäfte in der Maximilianstraße trotz der umfangreichen Bauarbeiten für die Kundschaft immernoch erreichbar sind. Unabhängig von den aktuellen Sanierungsarbeiten würde er sich, wie auch Nertinger, grundsätzlich eine Verbesserung der Parkplatzsituation für die Zukunft wünschen.

Die konstante Geräuschkulisse, die von den schweren Baugeräten ausgeht, ist besonders in der Musikschule ein Problem. „Das Dauergrundgeräusch zu ignorieren ist sicherlich anstrengend, aber wir machen einfach das Beste aus der Situation“, sagt Schulleiterin Helga Knoll-Zettl. Bisher zeigten sich sowohl Schüler, Eltern als auch Lehrer sehr verständnisvoll.

Laufkundschaft lässt nach

Als Inhaberin des Musikgeschäfts Frundsberg Musik/Musik Zettl ist Knoll-Zettl in einer weiteren Hinsicht von den Baumaßnahmen betroffen. Nach eigenen Angaben lassen sich die Umsätze der letzten Wochen als „verhalten“ bezeichnen. „Für Kunden, die ein größeres Instrument zur Reparatur bringen möchten, sind wir natürlich deutlich schwieriger zu erreichen“, sagt Knoll-Zettl.

Nur wenige Schritte von den Arbeitern und Maschinen entfernt verursachen die Baumaßnahmen im Optikergeschäft von Georg Pfeifer jeden Tag einen erheblichen Mehraufwand. Durch den Einsatz der Betonsäge, die für das Absenken der Brücke benötigt wird, aber auch allein durch die abgedeckte Straße, werden große Mengen an Staub und Schmutz aufgewirbelt, die sich auf den Gläsern der ausgestellten Brillen niederlassen. Mehrmals täglich sind Pfeifer und seine Mitarbeiter damit beschäftigt, die Brillen zu reinigen. Das weckt Erinnerungen. Denn während der vorigen Sanierungsphase im Jahr 2014 befand sich vor dem Optikergeschäft das Baulager, wo auch Steine und Schutt abgeladen wurden. „Schon damals waren wir recht unmittelbar von den Umständen betroffen“, sagt Pfeifer.

Während er keine Einbußen im Optikergeschäft verzeichnen muss, mangelt es wie im Musikladen jedoch merklich an Laufkundschaft. „Für kleinere Dinge wie einfache Sonnenbrillen oder Kontaktlinsenzubehör kommen seit Baubeginn kaum noch Kunden in den Laden“, sagt Pfeifer. Zudem habe er wegen des Lärms schon Beratungsgespräche abbrechen und verschieben müssen. Doch auch er behält das gemeinsame Ziel vor Augen: „Da müssen wir einfach durch.“