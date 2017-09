2017-09-18 10:00:00.0

Partnerschaft Damit die europäische Idee ein Gesicht bekommt

Mindelheimer besuchen die Freunde in Bourg-de-Péage. Die Kontakte sollen wieder verstärkt werden. Von Wilhelm Unfried

Trotz Brexit und Krise: Jetzt erst recht! lautet das Motto, der Pro-Europäer. Die 52 Mindelheimer, die an einer Infofahrt des Förderkreises Städtepartnerschaft nach Bourg-de-Péage teilnahmen, erlebten europäische Freundschaft, wie sie sein sollte. Bei einem Empfang im Rathaus durch Bürgermeisterin Natalie Nieson waren sich alle einig, die Kontakte unter den Bürgern wieder zu verstärken. Im Rahmen der Fahrt lernten die Mindelheimer Land und Leute und nicht zuletzt die gute französische Küche kennen und schätzen.

Bei der Jahresversammlung des Förderkreises wurde nicht zuletzt nach Brexit und Siegeszug der Populisten in Europa der Wunsch deutlich, sich gegen diesen Trend zu stellen und wieder für mehr Begegnungen zu sorgen.

Dritter Bürgermeister Roland Ahne erinnerte beim Empfang an die Vorreiterrolle von Bourg-de-Péage und Mindelheim, die vor mehr als 55 Jahren schon eine Partnerschaft eingegangen seien. Daraus sei ein beispielhafter Partnerschaftsbund entstanden. Er bedankte sich für den Empfang, überbrachte Grüße von Stadt und Bürgermeister Stephan Winter und überreichte Bürgermeisterin Natalie Nieson einen Bildband vom vergangenen Frundsbergfest.

Die Vorsitzende des Förderkreises, Birgit Fröhlich, forderte, die Verbindungen zwischen den Partnerstädten wieder auf eine breitere Basis zu stellen. Sie dankte der Gastgeberin, dass sie zum Empfang auch die Vereinsvorsitzenden geladen hatte. Europa stehe am Scheideweg. Nur durch aktive Partnerschaften könne die Brüsseler Anonymität überwunden werden. „Durch die Treffen bekommt Europa ein Gesicht“, betonte sie. Und man erkenne, dass es sich lohne, um gemeinsame Regeln zu kämpfen.

Bürgermeisterin Natalie Nieson stellte sich in ihrer Begrüßungsansprache hinter diese Forderungen. In Zeiten wie diesen stehe viel auf dem Spiel. Es lohne sich für Europa zu kämpfen. Es gebe keinen besseren Zeitpunkt für dieses Treffen. Sie erinnerte weiter an den Jugend- und Schüleraustausch, der viele Menschen zusammengebracht habe.

Zu der Fahrt gehörte auch ein Ausflug nach Tains, einem Weinanbaugebiet im Rhonetal. Eine Fahrt in das Vercorsgebirge rundete das Besuchsprogramm ab, wobei allerdings die weltberühmte Grotte von Chorange nie erreicht wurde. Der Grund: Der Bus der Mindelheimer war für die Gebirgsstrecke einfach zu groß und breit. Entschädigt wurden die Reisenden mit einem Besuch in dem malerischen Pont-en-Royans und zwei fantastischen Menüs.

Der Abend wurde auch dazu genutzt, um den Organisatoren des Ausfluges zu danken. Stadträtin Hannelore Lutzenberger, die über viele Kontakte nach Frankreich verfügt, erhielt für ihre vielen E-Mails standesgemäß eine Flasche Champagner.

An dem Wochenende fand in Bourg-de-Péage auch eine Präsentation aller Vereine statt. Die Ausstellung war zur Mitgliederwerbung gedacht. Es stellten sich zahlreiche sportliche und kulturelle Vereine vor.

Am Ende der Reise war man sich einig, die Besuche fortzusetzen. Vielleicht schon im nächsten Jahr soll es nach East Grinstead gehen. Geplant sind dann auch ein Ausflug nach London und an die malerische Küste.

Info: Dem Förderkreis liegt eine Liste aller Vereine in der Partnerstadt Bourg-de-Péage vor. Mindelheimer Vereine, die an Kontakten in die französische Partnerschaft interessiert sind, können diese gerne unter Telefon 08261/4906 anfordern.