2017-11-08 12:00:00.0

Berufsschule Mindelheim Danke, Reinhard Vetter!

Warum sich der scheidende Schulleiter an Ronald Reagan erinnert fühlt. Von Johann Stoll

„Im Abschied liegt süße Trauer.“ Das soll Ronald Reagan gesagt haben, als er sein Amt als US-Präsident aufgab und sich auf seine Ranch in Kalifornien zurückzog. Eine ähnliche Gefühlslage beschlich Reinhard Vetter, der nach sechs Jahren als Leiter der Staatlichen Berufsschule Mindelheim bei einem Festakt im Mindelheimer Stadttheater in den Ruhestand verabschiedet wurde. Nur mit einer Ranch in Kalifornien kann der bodenständige Vetter, der in Ottobeuren aufgewachsen ist und längst wieder dort lebt, nicht aufwarten.

Die Staatliche Berufsschule Mindelheim gehört zu den größten Schulen in Schwaben überhaupt. In mehr als 100 Klassen unterrichten 122 Lehrkräfte die knapp 2400 Schüler an den drei Standorten Mindelheim, Bad Wörishofen und Memmingen. Entsprechend aufmerksam wird auch bei der Regierung von Schwaben verfolgt, wie sehr sich die Schule in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat.

Abteilungsdirektorin Susanne Reif würdigte die Lebensleistung. Vetter habe sich vom Technischen Zeichner bis zum Akademiker im Fachbereich Maschinenbautechnik hochgearbeitet. Sein Wissen gab er in der Lehrerfortbildung ebenso weiter wie als Prüfer bei der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer und als Autor von Fachbüchern. Die Berufsschule Mindelheim habe Vetter in hervorragender Weise geleitet.

Die Kollegen sollen fordern und fördern

Das Fortkommen von Jugendlichen sei ihm ein Herzensanliegen gewesen. Wer keinen Ausbildungsplatz fand, konnte sicher sein, in Vetter einen besonderen Förderer zu finden. Auch die Integration von Flüchtlingen war ihm wichtig. Bei den Integrationsklassen spielte die Mindelheimer Berufsschule eine Vorreiterrolle.

Vetters Richtschnur war: Egal ob Buddhist, Moslem, Christ, Jude oder Atheist - einzig und allein zähle, „wie man sich benimmt“. Und er war ein Chef, der es verstanden hat, andere einzubinden. Ausdrücklich erwähnte er seine drei engsten Mitarbeiter Peter Fischer, Gerhard Weiß und Günter Rueß. Die Führungsaufgaben seien auf mehrere Schultern verteilt worden.

Am meisten profitierten die Menschen von anderen Menschen, sagte Vetter. Und er bat alle seine früheren Kollegen, ihr Wissen weiterzugeben und die Jungen zu fordern und zu fördern. Das Kollegium bestehe zu einem großen Teil aus „Überzeugungstätern“.

Arbeit war für ihn kein Frondienst. Und doch genießt er es jetzt, mehr Zeit für Frau, Kinder und Enkelkinder zu haben. Weil Vetter begeisterter Radfahrer, Läufer und Schwimmer ist, ist er auch täglich an der frischen Luft unterwegs.

Renner bringt viel Erfahrung mit

Festrednerin Susanne Reif nannte Vetter „auch so eine Art Baustellenleiter“. Die Generalsanierung des Hauptgebäudes sei noch unter Schulleiter Ludwig Graf begonnen worden, der an der Feier teilnahm wie zahlreiche Lehrer und Schulleiter anderer Schulen. Gebaut wurde auch in der Kneippstadt und in Memmingen. Und in nicht einmal einem Jahr war die Technikerschule in Mindelheim entstanden.

Neben Reinhard Vetter hat im Sommer sein Stellvertreter Peter Fischer die Schule verlassen. Er wechselte an die Regierung. So hat mit Georg Renner nicht nur ein neuer Schulleiter seine Aufgabe angetreten. Mit Sven Meyer-Huppmann kam auch ein neuer Stellvertreter nach Mindelheim. Renner ist ein Ur-Mindelheimer. In seine Heimatstadt bringt er immense Erfahrung mit. Er war bereits Schulleiter in Kaufbeuren und pädagogischer Mitarbeiter am Kultusministerium. Zuletzt wirkte Renner als Sachgebietsleiter bei der Regierung von Schwaben. Susanne Reif sagte, für die komplexe Aufgabe in Mindelheim hätte sie sich keinen Besseren vorstellen können.

Für die Zwischenmusik sorgte bei der Feier Melanie Warsitzka. In einer von Meyer-Huppmann moderierten Gesprächsrunde ging es um die Herausforderungen für die berufliche Bildung. Neben Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer, Landrat Hans-Joachim Weirather nahmen daran für die IHK und Handwerkskammer Oliver Heckemann und Volker Zimmermann sowie Schülersprecher Markus Schmölz teil. Einig war sich die Runde in der Bedeutung der beruflichen Bildung für die Arbeitsplätze in der Region. Pschierer plädierte für eine breite, fundierte Ausbildung und warnte davor, sich zu früh zu spezialisieren. Weirather sagte, Bildung müsse sich messerscharf an dem orientieren, was in zwei, drei, fünf Jahren von den Unternehmern nachgefragt werde. „Die Bedürfnisse der Firmen müssen zu 100 Prozent erfüllt werden.“