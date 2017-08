2017-08-10 00:34:36.0

Projekt Das Gemeindehaus wächst rasant

Die Bauarbeiten gehen schneller voran als geplant: Das Richtfest wird daher schon am Freitag, 25. August, gefeiert Von Alf Geiger

Die Bauarbeiten für das neue Gemeindehaus sind ungewöhnlich schnell voran gekommen, freut sich Bürgermeister Anton Schwele. Mit dem Richtfest am Freitag, 25. August, um 16 Uhr, wird dann der nächste Schritt gefeiert.

Bei der Gestaltung der Außenanlagen beim Gemeindehaus sollen die Ramminger Bürgerinnen und Bürger mitreden können: Eine außerordentliche Bürgerversammlung findet am Montag, 21. August, ab 20 Uhr im Gasthaus „Stern“ statt.

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates machte Bürgermeister Anton Schwele deutlich, dass das Projekt am Ende wohl rund zwei Millionen Euro kosten werde. Das bedeute dann auch, dass Rammingen Kredite aufnehmen muss: Für das Gemeinschaftshaus sind im Haushalt 2017 eine Million veranschlagt.

Spätestens im Sommer 2018 soll der Bau mit Außenanlagen dann komplett fertig gestellt und eingeweiht werden. Und dann werden nochmals rund eine Million fällig, so der Bürgermeister bei der jüngsten Sitzung.

Dafür bekommen die Ramminger dann eine neue Dorfmitte mit Tages-Café, Gemeindebücherei, Rathaus, einer Arztpraxis, Gemeindearchiv und einem Mehrzweckraum für Vereine und Veranstaltungen. Im ersten Stock soll eine Tagesbetreuung für Senioren Platz finden und im Außenbereich ist ein Spielplatz geplant. Am Bau beteiligt sind fast ausschließlich Handwerkerfirmen aus der Region.

Möglich wurde das Ramminger Prestige-Objekt vor allem auch durch eine großzügige Spende von Luitpold Lipp, der nach seinem Tod damit den finanziellen Grundstein für das Gemeindehaus gelegt hatte. Rund 1,3 Millionen Euro hat der Mäzen und Bauunternehmer in eine Stiftung eingebracht, die in den vergangenen Jahren mehrere soziale und gemeinnützige Einrichtungen in Rammingen und der Region großzügig unterstützt hat (MZ berichtete).