2017-05-12 04:04:00.0

Wird gebaut, muss ein Ausgleich her Das Heftpflaster für die gebeutelte Natur

Der Bauboom zieht Flächenfraß nach sich. Dafür müssen Kommunen wie die Stadt Mindelheim der Natur an anderer Stelle helfen. Das führt zu neuen Problemen Von Johann Stoll

Es wird weiter kräftig gebaut in Südbayern. Wohnhäuser entstehen, Werkhallen, Straßen. Die Kehrseite des Booms: Bayernweit gehen jeden Tag 13 Hektar Land unwiederbringlich verloren. Im Unterallgäu liegt der Wert bei 0,3 Hektar am Tag, sagt Helmut Mader, Kreisgeschäftsführer des Bauernverbandes. Mit jedem Bau verschwindet ein Stück Natur. Mit einem Instrument sollen die Folgen abgefedert werden: Jede Kommune muss für Eingriffe in die Natur ökologische Ausgleichsflächen schaffen. So fordert es der Gesetzgeber. Ob und wie sehr das System der Tier- und Pflanzenwelt hilft, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Die Natur muss gewinnen

ANZEIGE

Bei der Stadt Mindelheim kümmert sich Sabine Filser vom Bauamt um das Thema. Den Großteil ihrer Arbeitskraft investiert sie in Ausgleichsflächen. 25 Flächen mit zusammen rund 30 Hektar hat die Stadt auf ihrem Ökokonto bereits eingebucht. 19 Flächen sind einem Bebauungsplan zugeordnet.

Das Grundprinzip ist einfach: Wird eine Fläche versiegelt, muss die Natur an anderer Stelle eine Aufwertung erfahren. Dazu sind die Kommunen verpflichtet. Es reicht also nicht, eine bereits intakte Natur zur Ausgleichsfläche zu erklären, wie Filser sagt. Es muss ein Gewinn für die Natur erkennbar sein. Das ist dann der Fall, wenn aus einem Acker ein extensives Grünland wird. Oder wenn Streuobstwiesen gepflanzt oder Still- und Fließgewässer renaturiert werden.

Dieser Ausgleich kann aber auch direkt im Baugebiet erfolgen, zum Beispiel durch eine breite Ortsrandbegrünung oder eine Streuobstwiese auf öffentlichem Grund. Meistens reicht das aber nicht und die Stadt muss sich anderswo nach geeigneten Flächen umsehen. Zuletzt musste sich Mindelheim auf benachbarter Mattsieser Flur bedienen, um seiner Verpflichtung nachzukommen.

Kritik kommt vom Bauernverband

Die Entscheidung, ob eine Fläche anerkannt wird, fällt die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt. Der Grund muss so beschaffen sein, dass er ökologisch aufgewertet werden kann, sagt Filser. Die Fachleute am Landratsamt geben der Stadt vor, wie oft ein Gelände gemäht oder gedüngt werden darf, damit die Natur wirklich einen Gewinn hat.

Nach zehn bis 15 Jahren werden die Ökoflächen vom Landschaftspflegeverband Unterallgäu übernommen. Vertragsnaturschutzprogramme werden genutzt, um Landwirte zu gewinnen, die die Flächen pflegen. Sie erhalten so Aufträge, sagt Mindelheims Bürgermeister. Der Druck auf die Stadt ist groß, weitere Flächen zu sichern. Gelingt das nicht, darf nicht weiter gebaut werden, sagt Bürgermeister Winter. Werden der Verwaltung geeignete Flächen angeboten, greift Filser zu. Die Kosten werden dann auf jene umgelegt, die bauen.

Der Bauernverband sieht das kritisch. Der Landwirtschaft gehen nicht nur durch den Bauboom Flächen verloren, sondern auch durch die Ausgleichsgebiete. Der Geschäftsführer der Geschäftsstelle in Erkheim, Mader, sagt, dadurch würden die Preise um das knappe Gut Land nach oben getrieben.

Könnte extensive Landwirtschaft eine Lösung sein?

Der Bauernverband bezweifelt grundsätzlich, dass mit den Ausgleichsflächen der Natur geholfen wird. Das Grundproblem: Die Flächen sind in der Regel nicht miteinander verbunden. Nur größere Gebiete bieten die Gewähr, dass sich die Tier- und Pflanzenwelt erholen kann.

Der Bauernverband würde es lieber sehen, wenn die Bauern Ausgleichsflächen zumindest extensiv bewirtschaften dürften. Hier gibt es das Programm „Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen“. Die Fläche bleibt beim Landwirt. Kommune und Landwirt schließen einen mindestens auf 20 Jahre laufenden Vertrag ab, in dem extensive Nutzung zugelassen wird, zum Beispiel Getreideanbau. Mindelheims Bürgermeister dagegen sagt, die Kommunen müssten die Flächen immer kaufen.

Winter ist kein Gegner von Ausgleichsflächen. Wenn irgendwo ein Eingriff in die Natur erfolgt, müsse woanders ein Ausgleich geschaffen werden. „Nur so lässt sich dieser gesamtgesellschaftliche Konflikt entschärfen“, sagt Stephan Winter.

Der Kreisvorsitzende des Bund Naturschutz, Helmut Scharpf, sagt, „wir können uns keine großen Eingriffe mehr leisten“. Ein Ausgleich sei zwar vernünftig. Aber oftmals seien die ökologischen Gebiete nicht miteinander verknüpft. Das mindere den Wert der Bemühungen.

Scharpf kritisiert auch, dass sich nicht alle Gemeinden daran halten und Ausgleichsflächen bereitstellen. Unterdessen geht der Flächenfraß unvermindert weiter. Mindelheim, Apfeltrach, Kammlach, Unteregg und Stetten planen eine Erweiterung des Interkommunalen Industrie- und Gewerbeparks bei Kammlach um 29,8 Hektar mit zusätzlich 9,55 Hektar Ausgleichsflächen. Damit gingen der Landwirtschaft rund 40 Hektar Fläche verloren.

Der Bauernverband verurteilt das in deutlichen Worten. Hier gehe die Fläche eines landwirtschaftlichen Vollbetriebs verloren, kritisiert Helmut Mader in einer Stellungnahme.