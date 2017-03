2017-03-25 15:31:00.0

Porträt „Das (Super-)Talent habe ich auf jeden Fall...“

Der Türkheimer Karl-Heinz „Kalle“ Tapper will als Stand-up-Comedian bei der TV-Show „Das Supertalent“ nicht nur Dieter Bohlen überraschen. Seine Frau war von dieser Idee ganz und gar nicht begeistert Von Alf Geiger

Lampenfieber? Nervosität? Kennt er nicht. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm auf gar keinen Fall. Im Gegenteil: Karl-Heinz Tapper, den alle nur „Kalle“ nennen, ist felsenfest überzeugt, dass er ein ganz besonderes Talent hat: Als Stand-up-Comedian kann er seine Zuhörer zum Lachen bringen. Sein Motto: „Das Leben ist schon traurig genug, ich bringe meinem Publikum Freude“.

Ausprobiert hat er das schon oft genug: Bei Familienfeiern oder Festen im Freundeskreis tritt er auf, bis sich „die Leute kaputt lachen“, sagt „Kalle“ Tapper und grinst. Woher er dieses Talent hat, weiß er selbst nicht – er war aber schon immer derjenige, der zu allem und jedem einen lustigen Spruch parat hatte. „Das war auch in der Schule so, da war ich immer der Klassen-Clown“, erinnert sich der 44-jährige Familienvater. „Meine Lehrer mussten da ganz schön was aushalten...“, sagt er lachend und fügt schnell hinzu: „...und meine Mitschüler bestimmt auch“.

Irgendwann lag er dann mit seiner Frau am Samstagabend auf der Couch und sah sich die RTL-Show „Das Supertalent“ an. Und dabei ärgerte sich ein wenig, denn: „Da treten immer nur Sänger und Akrobaten auf. Und natürlich einige Trottel, die sich ausziehen oder sonstwie zum Deppen machen“.

Seine Frau war eingenickt, da griff „Kalle“ Tapper ganz spontan und ohne groß nachzudenken zum Handy und schickte eine SMS an RTL. „Ich bin Stand-up-Comedian und würde gerne mein Talent zeigen“. Und prompt kam die Antwort: „Danke für Ihre Anmeldung. Wir melden uns...“ Naja, dachte „Kalle“, das war’s dann wohl.

Am nächsten Morgen erzählte er seiner Frau Monika, dass er sich gestern abend beim „Supertalent“ beworben hatte. Und die war erstmal geschockt: „Wenn du da mitmachst, ziehe ich aus,“ so ihre nicht ganz ernst gemeinte Reaktion. Söhnchen Julian war dagegen total begeistert – er ist sowieso der größte Fan seines Papas. Aber auch sein kritischster, wie Karl-Heinz Tapper sagt: „Julian zeigt mir dann schon, was lustig ist und was nicht. Und wenn er lacht, dann weiß ich sicher, dass dieser Gag auch vor Publikum funktionieren wird“.

Die ganz große Bühne hat er zwr noch nicht betreten, doch der Erfolg im Freundes- und Bekanntenkreis und bei seinen Kollegen beim Türkheimer Transportbeton-Unternehmen Dachser, wo er als Fahrer arbeitet, macht ihm immer wieder Mut und er ist sich absolut sicher: „Wenn das Publikum im Saal lacht, ich mich dafür aber nicht lächerlich machen muss, dann klappt das auch beim Super-Talent!“

Wenige Tage nach der ersten SMS erreichte ihn eine E-Mail des Senders, in dem er die Anmeldungsformulare fand und auch die Nummer der zuständigen RTL-Redakteurin. Dort rief er an und gab gleich am Telefon eine kleine Kostprobe seines Könnens. Und – „die hat sich am Telefon schlapp gelacht“, freut sich der gelernte Bäcker, der in Türkheim aufgewachsen ist. Sofort bekam er nicht nur eine Zusage für das Casting am 19. Mai in München, sondern auch gleich eine feste Zusage für eine der Shows, die im September ausgestrahlt werden sollen. „Beim Casting wollen die nur noch Fotos machen und so“, sagt der 44-Jährige ganz euphorisch und strahlt über das ganze Gesicht.

Seine Ideen für seine Comedy kommen ihm immer ganz spontan, die Bandbreite reicht etwa vom „Bachelor bis zur Ehefrau“, sagt er und lächelt vielsagend. Er hat auch kein festes Programm einstudiert, sondern nimmt seine Kreativität aus den alltäglichen Erlebnissen und Erfahrungen, die er geradezu in sich aufsaugt. „Manchmal muss man eben ein bisschen genauer hinschauen und hinhören“, so „Kalle“, der daraus dann ganz spontan eine witzige Show machen will.

Dass es klappt und dass er die prominente Jury – allen voran natürlich Pop-Titan Dieter Bohlen und seinen kongenialen Jury-Partner Bruce Darnell – überraschen und begeistern wird, steht für „Kalle außer Frage: „Die Einschaltquoten werden um 20 Prozent steigen, wenn ich auftrete...“ „Kalle“ ist sicher: „Das Talent habe ich auf jeden Fall“.

Und wenn es am Ende vielleicht doch nicht zum „Super-Talent“ reichen sollte, dann ist ihm das egal: „Mir geht es nicht um den Sieg und schon gar nicht um die 100 000 Euro, die dem Sieger winken. Mir geht es vor allem darum, zu beweisen, dass ich die Leute zum Lachen bringen kann.“