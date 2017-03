2017-03-15 04:58:00.0

Kriminalitätsstatistik Das Unterallgäu ist am sichersten

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wurden hier im vergangenen Jahr erneut am wenigsten Straftaten begangen. Ein Delikt bereitet der Polizei aber Sorgen. Von Sandra Baumberger

In der Liste, die Polizeipräsident Werner Strößner an diesem Nachmittag bei der Präsentation der Kriminalitätsstatistik vorstellt, ist der letzte Platz der begehrteste: Dort steht der Landkreis im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, in dem am wenigsten Straftaten verübt wurden und wie 2015 ist das vor Ostallgäu, Oberallgäu, Günzburg, Neu-Ulm und Lindau das Unterallgäu. Zwar ist hier die Zahl der Delikte im Vergleich zu 2015 leicht gestiegen, die aussagekräftigere Häufigkeitsziffer, die zeigt, wie viele Straftaten umgerechnet auf 100000 Einwohner begangen wurden, ist jedoch gesunken: von 2856 im Jahr 2015 auf 2832 im vergangenen Jahr.

Im gesamten Präsidiums-Bereich liegt diese Häufigkeitsziffer bei 4498 und damit deutlich unter der gesamtbayerischen Zahl von 6871. Insgesamt 43055 Straftaten hat das Präsidium im vergangenen Jahr verzeichnet, 1592 Fälle mehr als im Vorjahr. Zieht man davon jedoch alle Taten ab, die nur Ausländer begehen können, wie Verstöße gegen das Aufenthalts- und Asylgesetz, stiegen die Fallzahlen nur um 396 und damit nicht um 3,8, sondern um ein Prozent.

Es wurden jedoch nicht nur mehr Straftaten begangen, sondern auch mehr aufgeklärt: In 70,6 Prozent der Fälle wurde der Täter gefasst, im Unterallgäu lag die Aufklärungsquote bei 69,7 Prozent. Die dabei festgenommenen Verdächtigen waren überwiegend deutsche Männer. Etwa ein Drittel der Straftaten wurde von Ausländern begangen. Sorgen bereiten Strößner die Jugendlichen und Heranwachsenden, die – verglichen mit ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung – überproportional häufig Tatverdächtige waren. Alle Täter zusammen haben einen finanziellen Schaden von mindestens 42,7 Millionen Euro angerichtet. Hier ein Überblick über die verschiedenen Kriminalitätsbereiche:

Wohnungseinbrüche Sie machen zwar nur 1,7 Prozent aller Diebstähle aus, liegen dem Polizeipräsidenten aber nicht zuletzt deshalb am Herzen, weil sie für die Betroffenen besonders belastend sind – vor allem, wenn sie während des Einbruchs zuhause waren. Während bayernweit zum zweiten Mal in Folge weniger eingebrochen wurde, stiegen die Zahlen im Präsidiumsbereich um mehr als ein Viertel auf 503 Fälle. Der Leitende Kriminaldirektor Albert Müller vermutet, dass mehr als die Hälfte davon auf das Konto osteuropäischer Banden geht, die es vorrangig auf Bargeld und Schmuck abgesehen haben.

Weil die Einbrecher die Häuser in der Regel vorher auskundschafteten, appellierten er und Strößner an die Bevölkerung, auffällige Beobachtungen unbedingt an die Notrufnummer 110 zu melden. Sollte sich bei der Überprüfung herausstellen, dass es sich bei dem verdächtigen Fahrzeug lediglich um das Auto eines Handwerkers handle oder – was auch schon vorgekommen ist – um eine Zivilstreife, sei das halb so schlimm. „Es kriegt niemand Schimpfe, der anruft“, so Strößner. „Lieber wählt man die 110 einmal zu viel als einmal zu wenig.“ Viele Fahndungserfolge wie zuletzt die Festnahme zweier Serben, die für 55 Einbrüche verantwortlich sein sollen, seien solchen Hinweisen zu verdanken. Müller räumte in diesem Zusammenhang zudem mit dem Klischee des zwielichtigen Ausspähers auf. Die Täter seien klug genug, sich der Umgebung anzupassen, und seien in einem Villenviertel durchaus im Anzug und einer Limousine unterwegs.

Und auch die Annahme, dass Einbrecher bevorzugt nachts zuschlagen, straft die Statistik Lügen: Die meisten Einbrüche werden mittags sowie zwischen 15 und 21 Uhr verübt, wenn die Bewohner nicht im Haus sind. Sie bevorzugen außerdem die Monate zwischen Oktober und Februar, die Tage von Mittwoch bis Freitag und Einfamilienhäuser entlang überörtlicher Straßen.

Um den Kriminellen den Weg ins Haus zu versperren, rät Strößner zu Sicherheitsbeschlägen an Fenstern und Terrassentüren, die sich nicht einfach aufhebeln lassen. Sind sie nicht innerhalb von 90 Sekunden zu öffnen, geben die meisten Einbrecher laut Strößner auf. Die 242 Einbruchsversuche im vergangenen Jahr zeigten, dass Prävention wirke. Im Unterallgäu gab es 29 solcher Versuche, in 58 Fällen waren die Täter erfolgreich.

Diebstähle Unter allen Straftaten im Präsidiums-Bereich sind sie mit fast 11000 Fällen am häufigsten –auch wenn 2016 insgesamt seltener gestohlen wurde als 2016. Etwa 20 Prozent der Anzeigen, nämlich genau 2222, gehen auf Ladendiebstähle zurück, die um 2,9 Prozent zugenommen haben.

Gewaltkriminalität 1353 Fälle hat das Präsidium in diesem Bereich 2016 verzeichnet, 28 mehr als im Vorjahr. Zu 83,4 Prozent (1129 Fälle) handelte es sich dabei um Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung. Dahinter folgen mit einem Anteil von 9,3 Prozent Raubdelikte, die gegenüber dem Vorjahr um 17,6 Prozent zurückgegangen sind. Mehr als ein Viertel der Taten in diesem Bereich haben mutmaßlich Jugendliche oder Heranwachsende begangen, obwohl sie nur 7,4 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Ebenfalls überproportional häufig vertreten sind ausländische Tatverdächtige mit einem Anteil von 41,4 Prozent, dem ein Bevölkerungsanteil von 10,57 Prozent gegenübersteht. Im Unterallgäu gab es 132 Fälle von Gewaltkriminalität, 15 weniger als 2015.

Straßenkriminalität Die Zahl der Delikte ist um 6,4 Prozent auf 5926 Fälle gesunken und damit die niedrigste seit zehn Jahren. Am häufigsten waren mit 3020 Anzeigen Diebstähle im öffentlichen Raum, gefolgt von Sachbeschädigung an Autos, Diebstählen an und aus Autos sowie Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Etwa ein Drittel der Taten haben Jugendliche und Heranwachsende begangen. Im Landkreis Unterallgäu wurden im Jahr 2016 517 Delikte aus diesem Bereich registriert, im Vorjahr waren es 583.

Rauschgiftdelikte Dass die Fallzahlen hier um 33,4 Prozent gesteigert wurden, erklärt der Leitende Kriminaldirektor Albert Müller mit intensiven Kontrollen und mehreren Großverfahren: 3798 Rauschgiftdelikte wurden im Präsidiums-Bereich verzeichnet. Am häufigsten stießen die Ermittler auf Cannabisprodukte (41,7 Prozent), gefolgt von Amphetaminen wie Ecstasy, Chrystal Meth und Speed (17,3 Prozent), Kokain und Crack (3,5 Prozent) sowie Heroin (2,3 Prozent). Auch im Unterallgäu ist die Zahl der Rauschgiftdelikte gestiegen, nämlich von 199 Fällen im Jahr 2015 auf 287 im Jahr 2016, dem im Ranking der Landkreise mit Abstand niedrigsten Wert.

Vermögens-und Fälschungsdelikte Während die Anzeigen in diesem Bereich bayernweit stabil blieben, sind sie im Bereich des Präsidiums um 6,5 Prozent gesunken. Durch die 10912 Vermögens-, Fälschungs- und Betrugsdelikte entstand gleichwohl ein Schaden von 21,7 Millionen Euro. In der Region seien die Betrüger nach wie vor mit dem Enkeltrick und derzeit auch als falsche Polizeibeamte erfolgreich: Diese rufen ihr Opfer an und behaupten etwa, dass ein Einbruch bevorstehe oder sich Falschgeld im Haus befinde, das ein Beamter abhole. Auf seinem Display sieht der Angerufene dabei oft die Telefonnummer der Polizei, die jedoch manipuliert ist.

Müller rät deshalb, bei Geldforderungen am Telefon grundsätzlich misstrauisch zu sein, sich bei Verwandten rückzuversichern, ob tatsächlich ein Enkel in einer Notlage ist, kein Geld an Unbekannte zu übergeben und sich, falls man den Betrügern auf den Leim gegangen ist, nicht zu schämen, zur Polizei zu gehen.

Sexualdelikte Im vergangenen Jahr wurden 67 Vergewaltigungen und 436 weitere Sexualdelikte angezeigt. Dazu gehören auch 110 Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern, was laut Strößner „110 Fälle zu viel sind“. 87 Verdächtige haben pornografische Schriften verbreitet, zwölf von ihnen waren strafunmündige Kinder, 22 waren Jugendliche. Insgesamt machen Sexualdelikte ein Prozent der Gesamtkriminalität aus und sind rückläufig. Die Aufklärungsquote ist mit 89,9 Prozent überdurchschnittlich hoch.