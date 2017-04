2017-04-09 15:00:00.0

Asylbewerber in Immelstetten „Das geht doch nicht“

Zehn Flüchtlinge mussten nach Immelstetten umziehen und haben nun ein Problem. Wie Bürgermeister und Landratsamt helfen wollen. Von Sandra Baumberger

So ganz ist die Wut bei Bürgermeister Peter Wachler immer noch nicht verraucht: Er hätte einfach gerne schon etwas früher erfahren, dass am nächsten Tag zehn Asylbewerber aus Bad Wörishofen in der Unterkunft in Immelstetten einquartiert werden. Dann hätte er die Bürger informieren oder sogar dafür sorgen können, dass die jungen Männer aus Pakistan in Anhofen unterkommen. Denn dort betreibt der Bezirk von Schwaben eine Gemeinschaftsunterkunft, die laut Wachler zu drei Vierteln leer steht.

Noch wichtiger aber ist ihm die Infrastruktur, die es dort gibt: der Helferkreis, der sich um die Flüchtlinge kümmert, der Internet-Anschluss, die Läden, der bessere Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr. „In Immelstetten ist überhaupt gar nichts“, sagt er. „Die Menschen kommen nach einem Jahr Aufenthalt in Bad Wörishofen in den östlichsten Zipfel des Landkreises – fernab jeglicher Versorgungsmöglichkeiten“, schreibt er noch am selben Tag an Landrat Hans-Joachim Weirather. „Die Leute werden in einen Ort gebracht, in dem sich selbst die ortsansässigen ,Ureinwohner‘ ohne Auto nicht versorgen können.“

Asylbewerber sollen gerecht behandelt werden

Als die jungen Männer am nächsten Tag im Rathaus ankommen, zeigt sich, dass die Situation noch ein bisschen schwieriger ist: Die meisten von ihnen arbeiten in Bad Wörishofen, Türkheim und Mindelheim, manche im Schichtbetrieb, und wissen nun nicht, wie sie zur Arbeit kommen sollen. Es gibt zwar Fahrräder, doch die einfache Strecke zwischen Immelstetten und Bad Wörishofen beträgt rund 20 Kilometer. „Das geht doch nicht“, findet Wachler. „Ich will, dass die anständig unterkommen und gerecht behandelt werden.“

Daran ist freilich auch der Ausländerbehörde im Landratsamt gelegen. Auf Nachfrage der MZ teilt die Pressestelle mit, dass die Betroffenen vor der Umverteilung nach Immelstetten schriftlich angehört worden seien. „Haben uns die Flüchtlinge mitgeteilt, dass sie erwerbstätig sind, haben wir sie nicht nach Immelstetten verlegt.“

In Türkheim werden Unterkünfte aufgegeben

Wachler befürchtet, dass die Männer das Schreiben falsch verstanden haben könnten – und versteht seinerseits nicht ganz, warum die Behörde nicht in den Pässen der Männer nachgesehen hat. Bei den Nebenbestimmungen der Aufenthaltsgestattung ist eingetragen, wo sie arbeiten. Doch immerhin bietet das Landratsamt an, die Flüchtlinge, die einer Arbeit nachgehen, zeitnah wieder in eine andere Unterkunft zu verlegen.

Offen bleibt, welche das sein könnte. Aus der Unterkunft in Bad Wörishofen mussten sie ausziehen, weil sie überbelegt war und zudem für eine Sanierung weitgehend geräumt werden musste. Außerdem sollen dort künftig Familien untergebracht werden, die besonders auf die Bad Wörishofer Infrastruktur angewiesen und nicht so flexibel sind wie die jungen Männer. Nach Türkheim, das für die meisten ganz günstig gelegen wäre, können sie nicht. Laut dem Landratsamt steht dort zwar derzeit noch eine Unterkunft leer. Weil der Landkreis dort in Kürze aber zwei andere Unterkünfte aufgibt und einem Teil der Bewohner ermöglichen will, vor Ort zu bleiben, ist für die Pakistaner dort kein Platz.

Insgesamt verfügt der Landkreis derzeit noch über 129 dezentrale Unterkünfte. Sie waren angemietet worden, weil der Landkreis Anfang 2016 noch davon ausgehen musste, dass er weiterhin viele Flüchtlingen unterbringen muss. Auch der Familiennachzug wurde berücksichtigt. Insbesondere durch das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei kommen nun aber weniger Asylbewerber als damals erwartet. Deshalb wurden seit Mitte 2016 bereits 25 Mietverhältnisse gekündigt, acht weitere sollen bald folgen.