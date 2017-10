2017-10-08 07:35:00.0

Natur Das große Sprießen

Heuer ist ein gutes Jahr für Pilzsammler. Warum man sich dennoch ein bisschen zügeln sollte. Von Melanie Lippl

Herr Dr. Fischer, Sie sind der Pilzberater im Landkreis. Haben Sie auch das Gefühl, dass heuer ein Pilzjahr ist?

Dr. Manfred Fischer: Ja, das kann man so sagen. In der Pilzberatung geht es momentan zu! In diesem Jahr gibt es besonders viele Streuzersetzer.

Streuzersetzer? Was ist denn das?

Fischer: Das sind Pilze, die das organische Material, das Laub- oder Nadelstreu des Bodens, zersetzen – im Gegensatz zu der anderen Gruppe von Pilzen, die eine Partnerschaft mit Bäumen eingehen. Das nennt man dann Mykorrhiza.

Sie haben doch sicher Beispiele für beide Pilz-Gruppen ...

Fischer: Zu den Streuzersetzern gehören zum Beispiel Trichterlinge. Mykorrhiza-Pilze sind oft sogar nach den Bäumen benannt, mit denen sie die Partnerschaft eingehen: Fichtenreizker oder Lärchenröhrling, beispielsweise.

Und jetzt verraten Sie uns: Warum gibt es derzeit so viele Pilze?

Fischer: Das ist schwer zu sagen. Inwiefern ein Pilz Fruchtkörper bildet, hängt von vielen komplexen Faktoren ab. Das kann die Temperatur sein, die Feuchtigkeit, aber eventuell auch der Biorhythmus der Pilze, den wir nicht kennen. Aber es stimmt, heuer sind es ziemlich viele.

Diese Mengen im Wald könnten bei so manchem Sammler zu vielen Pilzgerichten auf dem Teller führen. Kann das Auswirkungen auf die Gesundheit haben?

Fischer: Es gibt da eine klare Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung: Man sollte wegen der angereicherten Schwermetalle und der radioaktiven Belastung nicht mehr als 250 Gramm gesammelte Wildpilze pro Woche essen. Ich empfehle, Pilze nicht im Übermaß zu essen, sondern sie zu genießen, am besten als Beilage.

Wenn ich meine Sammelwut dennoch nicht zügeln konnte und nun den ganzen Korb voller Pilze habe: Wie kann ich sie am besten haltbar machen?

Fischer: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich selbst koche sie kurz auf, blanchiere sie also, und friere sie dann ein. Durch das Erhitzen werden Enzyme inaktiviert und potenzielle Insekteneier oder der Fuchsbandwurm zerstört. Man kann Pilze aber auch trocknen – wobei nicht jeder Pilz dafür gleich gut geeignet ist. Bei Röhrlingen geht das aber ganz gut. Man kann die Pilze außerdem mit Gewürzen in Essig oder Öl einlegen. Dazu sollte man sie einfach kurz darin aufkochen. Besonders dekorativ ist das Ganze mit kleinen Pilzen. Nach ein paar Monaten sollte man sie allerdings auch verbraucht haben.

Bei einem Pilzjahr wie heuer gibt es sicher auch einige Neulinge, die ihr Glück im Wald versuchen möchten. Können Sie Pilze für „Anfänger“ empfehlen?

Fischer: Ja, es gibt einige, bei denen wenig Verwechslungsgefahr besteht. Das wären zum Beispiel Schopftintlinge, Steinpilze, violette Ritterlinge oder die Krause Glucke. Auch der Parasol ist gut zu erkennen – man sollte ihn aber nicht mit den Schirmlingen verwechseln, die es gerade in Massen gibt.

Wie viele Pilzarten haben Sie denn bislang gesammelt?

Fischer: Ach, das zähle ich nicht! Es gibt eine Liste der empfehlenswerten Speisepilze der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, auf der gut hundert Pilze stehen. Die habe ich schon alle gefunden.

Pilzberatungsstelle Hilfe bei der Pilzbestimmung bietet Dr. Manfred Fischer in der Mindeltal-Apotheke in Dirlewang. Um vorherige Anmeldung unter Telefon 08267/369 wird gebeten.