Bau Der Baum als Störenfried

Warum eine 100 Jahre alte Buche für ein Bauvorhaben geopfert werden soll und alles rechtens ist. Von Johann Stoll

Rechtlich ist die Geschichte klar: Ein Grundstück wechselt in Mindelheim den Eigentümer. Der neue Besitzer will die Fläche so bebauen, dass der Grund bestmöglich genutzt wird.

Das Problem: Auf dem Nachbargrundstück steht ein prächtiger Baum. Die Rotbuche ist vor 100 Jahren zu nah an die Grundstücksgrenze gebaut worden. Bleibt also der Baum stehen, könnte das Nachbargrundstück nicht optimal für ein Mehrfamilienhaus genutzt werden.

Konkret geht es um das Gelände unweit des Friedhofs an der Landsberger Straße 11 in Mindelheim. Die Wohnungsgenossenschaft Mindelheim hat den Grund gekauft und will ihn im kommenden Jahr so bebauen, dass der Raum bestmöglich genutzt wird. Das Hinüberwachsen des Baumes in das Nachbargrundstück würde den Bau eines Mehrfamilienhauses verhindern, argumentiert der Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft, Florian Schuster.

Der Nachbarin bleibt im Grunde nur die Wahl zwischen Fällen oder den Baum so stark zuschneiden zu lassen und Wurzeln zu kappen, dass die Nachbarrechte nicht mehr verletzt sind.

Ob der Baum einen solchen Eingriff überleben würde, ist mehr als fraglich. Ein hinzugezogener Baumgutachter übrigens hat bestätigt, dass die Rotbuche vollständig gesund ist.

Die Nachbarin Christine Doering-Coen argumentiert damit, sie habe keine Nachbarrechte verletzt. Der Baum stehe ja schon seit 100 Jahren genau an dieser Stelle. Beim Kauf des Grundstücks hätte man sehen können, was dort für ein prächtiger Baum steht.

Die Mindelheimer Wohnungsgenossenschaft hingegen sieht sich im Recht. „Wir haben einen genehmigten Bauantrag und Baurecht“, antwortet Florian Schuster auf eine Anfrage der Mindelheimer Zeitung.

Die Nachbarin hatte sich in dieser Sache an die Stadt Mindelheim und das Landratsamt Unterallgäu gewandt. Hoffnungen, die Rotbuche retten zu können, mochte ihr dort aber niemand machen. Sie fühlt sich allein gelassen. Es sei unmenschlich, wie mit der Natur umgegangen werde.

Geschäftsführer Florian Schuster von der Wohnungsgenossenschaft findet im Übrigen, dass der Fall kein öffentliches Interesse habe. Es gehe hier allein um eine Nachbarschaftsangelegenheit.