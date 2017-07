2017-07-17 11:45:00.0

Vorlesewettbewerb Der Titel bleibt in Pfaffenhausen

Im Kreisentscheid versuchen die elf Schulsieger, die Jury mit ihren Vorlese-Fähigkeiten zu überzeugen. Von Ulla Gutmann

Sieger sind sie schon, die elf Viertklässler, die an diesem Nachmittag in der Pfaffenhausener Schulaula in der ersten Reihe sitzen: An ihren Schulen haben sie den Vorlesewettbewerb für sich entschieden, jetzt wollen sie eine Runde weiter kommen und auch im Kreisentscheid zeigen, dass sie am besten vorlesen können. Viele Gäste, Mitschüler, Verwandte und Freunde sind zum Wettbewerb gekommen und dazu eine sechsköpfige Jury. Letztere hat die Aufgabe, gut zuzuhören, zu bewerten und zuletzt den besten der elf Schüler zu nominieren.

In der Jury saß auch Pfaffenhausens Bürgermeister Franz Renftle, selbst Vater von drei Kindern und einer, der als Bürgermeister und zuvor als Polizist viel lesen musste, aber auch privat gerne liest. Er sagte: „Gerade bei der Polizei war es wichtig, gut argumentieren zu können. Das lernt man, wenn man viel liest!“ Schulamtsdirektorin Elisabeth Fuß, Monika Jäger-Schaule, Leiterin der Gemeindebücherei, und der ehemalige Schulleiter in Pfaffenhausen, Walter Beck, gehörten ebenfalls zur Jury, außerdem die Elternbeiratsvorsitzende Cornelia Bendel und die Siegerin des Lesewettbewerbes vom Vorjahr, Pia Gropper.

ANZEIGE

Die Kinder ahmen Stimmen und sogar Schluckauf nach

Gar nicht so leicht ist es, auf einer Bühne vor großem Publikum vorzulesen, denn aufgeregt waren wohl alle. Doch wie Elisabeth Fuß, Schirmherrin des Wettbewerbes, beruhigte, wurden Versprecher aus Aufregung nicht bewertet. „Das macht nichts!“ Und dann ermahnte sie die Schüler noch: „Ihr lest für die Zuhörer! Schaut, dass ihr sie erreicht!“

Das versuchte Anna Schindele aus Dirlewang mit einem Ausschnitt aus dem Buch „Kapitän Feinripp geht baden“. In der Geschichte darf Fiona ihre Tante Zia zusammen mit ihrer besten Freundin Leonie bei einer Hafenrundfahrt begleiten. Neugierig durchsuchen die Mädchen verbotenerweise die Kajüte des Kapitäns. Als der sich nähert, bekommt Fiona Schluckauf, den die Vorleserin Anna gekonnt nachahmte, was recht lustig war.

Beim ersten Teil des Wettbewerbes las jedes Kind einen selbst gewählten Text aus einem Buch und hatte dafür zweieinhalb Minuten Zeit. Selina Mößnang aus Kirchheim las aus einem der Bände „Ponyhof Apfelblüte“ vor. Lena stößt in der Geschichte mit dem Fahrrad mit einem anderen Mädchen zusammen und die beiden beginnen sich zu unterhalten. Das andere Mädchen ist arrogant und angeberisch. Als Selina deren Aussage „Ich habe meine eigenen Ponnies!“ vorlas, klang ihre Stimme entsprechend.

Auch bei Selina Feddrich aus Mindelheim ging es in der Geschichte um Pferde. In einem Pferdetransporter unterhielten sich die Tiere, die Namen wie Schoko oder Keks hatten. Etwas Besonderes hatte sich Antonia Städele aus Wiedergeltingen ausgedacht. Sie las aus dem Band „Endlich Ferien“ der Serie „Schule der magischen Tiere“ vor, in dem ein sprechendes Krokodil vorkam. Das Krokodil Rick sprach aber nur mit seinem Besitzer, tauchte ein Fremder auf, verwandelte es sich in ein Plastikkrokodil. So eines hatte Antonia dabei und legte es beim Vorlesen neben sich.

Besonderes Lob für den einzigen Jungen

Magdalena Ritter aus Pfaffenhausen hatte sich eine sehr spannende Textstelle ausgesucht, aus einem Band der Jugendbuchserie „Sieben Pfoten für Penny“. Bevor sie anfing zu lesen, fasste Magdalena zusammen, was vorher geschehen war. Drei Kinder waren in eine verbotene Pelztierzucht eingedrungen und vom bösen Gunter entdeckt worden. Der hatte eine Schrotflinte und schoss auch damit. Beim Lesen schaute Magdalena immer wieder auf, stellte den Blickkontakt zum Publikum her und las flüssig, mit guter Betonung. Sie gewann den ersten Platz des Wettbewerbes, nachdem alle Kinder nach einer kurzen Pause nochmals zwei Minuten lang vorlesen mussten. Diesmal aus demselben Buch, das für alle neu und unbekannt war.

Alle Kinder bekamen einen Büchergutschein, die Siegerin noch einen zweiten und dazu eine Urkunde. Samuel Bronnenmeier aus Markt Wald, der einzige Junge beim Wettstreit, wurde noch extra gelobt, auch er hatte gut vorgelesen.

Das Programm wurde mitgestaltet von der Ukulele Gruppe der 4c sowie Amelie Frei und Victoria Eymer, die auf dem Tenorhorn „Down by the Riverside“ spielten. Unterhaltsam überbrückte das Theaterstück „Der Wolf und die sieben Geißlein“, mit von den Schülern selbst gebastelten Masken und viel Gesang die Zeit, bis die Jury den Sieger ermittelt hatte. Danach waren sich alle einig „Lesen ist wichtig, die Grundlage für alles Lernen und Lesen macht Spaß!“