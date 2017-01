2017-01-25 14:27:00.0

Bad Wörishofen Die Entscheidung ist gefallen

Im Park am alten Hallenbad entsteht ein neuer Verkehrsübungsplatz in Bad Wörishofen. Eine Bürgerinitiative hatte sich vehement gegen das Projekt gewehrt. Zum Zankapfel wurde aber jetzt eine hohe Spende für den Bau. Von Markus Heinrich

Seit dem Baubeginn der Dreifachturnhalle gibt es in Bad Wörishofen keinen Verkehrsübungsplatz mehr. Die Debatte um einen neuen Standort wogte hin und her, Bürgerprotest formierte sich. Die Turnhalle ist mittlerweile fertig, den Übungsplatz gibt es immer noch nicht. Am Montagabend allerdings kam Bewegung in diese Angelegenheit. Der Stadtrat hat gegen zwei Stimmen beschlossen, dass der Übungsplatz in den Park am alten Hallenbad gebaut werden soll. Womöglich wird das die Stadt nur wenig Geld kosten. Denn für den Platz an diesem Standort gibt es einen Spender, der rund 140000 Euro übernehmen will. Dies ist die Kostenschätzung für das Projekt aus dem Jahr 2014. Stadtbaumeister Roland Klier machte aber deutlich, dass man mittlerweile wohl eher mit 150000 Euro rechnen müsse.

Genau diese Spende wurde in der Sitzung aber zum Problem. Der Grund: Der Spender wollte anonym bleiben und im Stadtrat lässt man Vorsicht walten. Man habe sich bei der kommunalen Rechtsberatung erkundigt und den Rat erhalten, die Finger davon zu lassen, berichtete Stadtentwicklungsreferent Daniel Pflügl (Grüne). Man dürfe sich „nicht von einem Sponsor abhängig machen lassen, zumal wir nicht wissen, welche Absichten er hat“, stellte SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel fest. Dies müsse geklärt werden, bis dahin werde er die Spende nicht annehmen, so Ibel.

ANZEIGE

Da half es auch nichts, dass Bürgermeister Paul Gruschka beteuerte, der Spender habe keinerlei Gegenleistungen eingefordert, mit der Stadtkämmerei sei das abgestimmt. CSU-Fraktionssprecherin Christiane-Maria Rapp erinnerte vielmehr an die Vorgänge in Regensburg, wo gerade erst der Oberbürgermeister wegen des Verdachts der Bestechlichkeit verhaftet wurde. Man wolle den Bürgermeister von Bad Wörishofen nicht in „die Bredouille“ von Regensburg bringen, sagte Rapp. Stattdessen könnte der Spender das Geld doch in die Wimmelmann-Stiftung einbezahlen und auf diese Weise Gutes tun. Auch andere Redner forderten, dass so eine Spende nur in einem größeren Rahmen zweckgebunden sein dürfe, etwa für die Schule (Böhmer-Kistler). Gruschka betonte, dass es sich um eine „ganz normale zweckgebundene Spende“ handele. Es gebe keine Gegenleistung. Auch sei dieser Fall nicht mit dem Bau der kleinen Brücke über den Wörthbach vergleichbar, wo man die Spende eines Unternehmers abgelehnt habe. Diesmal sei der Spender ein Privatmann. Der Spender wolle einen Verkehrsübungsplatz in dem Park unterstützen, sonst nichts. „Dann platzt das Ganze eben“, stellte Gruschka fest, nachdem die Kritik immer lauter wurde.

Stefan Ibel stellte das Vorhaben insgesamt in Frage, denn es gehe ja bei vier Klassen für Bad Wörishofen nur um 32 Stunden Verkehrsunterricht pro Jahr. Neben der Kneippstadt nutzen den Platz noch andere Gemeinden, Türkheim, Amberg, Ettringen, Wiedergeltingen, Tussenhausen und Markt Wald. Die Bad Wörishofer Kinder fahren derzeit zum Verkehrsunterricht nach Pfaffenhausen. Das sei nach Auskunft der Polizei unproblematisch, berichtete Daniel Pflügl. Er stellte den Antrag, den Bau des Verkehrsgartens zu verschieben, bis die Haushaltslage wieder besser sei, nahm diesen später aber wieder zurück.

Erst als FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler während der Sitzung die Erlaubnis des Spenders einholte, diesen namentlich zu nennen, glätteten sich die Wogen. Es handelt sich um den bestens bekannten Mäzen und Träger der Bad Wörishofer Verdienstmedaille Hans-Joachim Kania, der in der Kneippstadt seit Jahren vor allem kulturelle Projekte stark unterstützt. Die Ratsmehrheit folgte darauf dem Vorschlag von CSU-Sprecherin Rapp, den Beschluss dahingehend zu ergänzen, dass der Verkehrsübungsplatz nicht umzäunt wird und mit mobilen Verkehrszeichen gearbeitet wird. Das hatte zuvor schon der Bürgermeister zugesichert. Zudem stellte der Rat schriftlich fest, dass die Spende nicht den Ausschlag für die Standortentscheidung gegeben habe. Es dürfte hier keine Verknüpfung geben, machte Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) deutlich, nachdem Gruschka die gesicherte Finanzierung als wichtiges Argument für den Standort vorgebracht hatte. Vielmehr muss nun das Landratsamt prüfen, ob Bad Wörishofen diese Spende annehmen darf, verfügte der Stadtrat. Diese Prüfung werde derzeit vorgenommen, teilte die Behörde gestern mit. Weitere Auskünfte gab es nicht. Bürgermeister Gruschka sprach sich deutlich für den Standort im Park aus, der auch von der Kreisverkehrswacht, der Pfarrer-Kneipp-Schule und dessen Elternbeirat favorisiert werde. Alternativ standen die Eishalle (118000 Euro) und der Park-und-Ride-Platz (140000 Euro) zur Wahl. Von der Grünfläche im Park blieben 93 Prozent erhalten, so Gruschka. Auch der Baumbestand bleibe. „Der Verlust von Grünfläche ist also kein Argument mehr“, sagte er. Der Parkcharakter bleibe erhalten. Zudem sei der Status als Kurort nicht gefährdet. Auch das hatten Gegner vorgebracht.

Eine Bürgerinitiative hatte mehr als 500 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt und vehement gegen den Übungsplatz im Park gekämpft.