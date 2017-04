2017-04-07 12:00:00.0

Orden Die Herzkammer der Maristen

In Mindelheim trafen sich im Jubiläumsjahr hochrangige Vertreter und suchten auch das Gespräch mit Schülern

Aus Anlass des 200-jährigen Bestehens des Maristenordens fand in Mindelheim ein internationales Treffen von rund 40 Maristenfreunden statt. Darunter waren auch die hochrangigen Vertreter des Ordens Bruder Provinzial Brendan Geary aus Schottland, Bruder PJ McGowan aus Dublin in Irland, Bruder John Klein aus New York in den USA und die Verantwortliche für maristische Bildung in unserer Provinz, Aisling Demaison.

Der Gruppe gehörten auch ehemalige und aktuelle Schüler, Eltern, Lehrer und Brüder an, die gemeinsam über maristische Werte diskutierten. Als enorme Bereicherung empfanden die Teilnehmer die sehr persönlichen Berichte und Lebensgeschichten von Brendan, John, PJ und Aisling.

Vorgestellt wurde auch ein Projekt, in dem ein Maristen-Evangeliar im Mittelpunkt steht, das die vier maristischen Schulen in Deutschland gemeinsam schaffen. Jeweils ein Evangelium wird handschriftlich abgeschrieben. Die Verse werden dabei auf Schüler, Lehrer, Eltern und Freunde der jeweiligen Schule verteilt und zusätzlich künstlerisch gestaltet. Anschließend müssen die Seiten noch gescannt, gedruckt und gebunden werden, sodass am Ende ein für jeden erwerbbares Maristen-Evangeliar entsteht. Dieses wird dann an den jeweiligen Schulen und Gemeinden Verwendung finden. Nähere Informationen dazu gibt es auch unter www.maristenbibel.de.

Ihren Besuch nutzten die internationalen Gäste auch dazu, mit den 7. und 10. Klassen von Realschule und Gymnasium zu diskutieren. Auch hier ging es um die maristischen Werte. In den 7. Klassen wechselten sich die Sprecher alle 15 Minuten ab, um mit den Schülern direkt in Kontakt zu kommen, während die 10. Klasse in der Aula den Ausführungen der Referenten zuhörten.

Auch hier waren es wieder die persönlichen Erlebnisse von Bruder Provinzial Brendan, Bruder John und Aisling Demaison, denen die Schüler gebannt lauschten.