Stadtentwicklung Die Kirche will Wohnraum in Mindelheim schaffen

Die Wiese an der Förderschule soll auf Wunsch der Klosterschwestern bebaut werden. Auch im Norden wächst die Kreisstadt weiter. Von Johann Stoll

Die Initiative kam vom Kloster. Mit dem Satz „Wir würden gerne etwas mit der Wiese tun“ hätten sich die Schwestern des Heilig-Kreuz-Klosters an die Stadt gewandt. Bürgermeister Stephan Winter und die Fraktionssprecher im Stadtrat waren erfreut. Seit mehreren Jahrzehnten besteht auf der großen Wiese, die zwischen der Förderschule und dem Hohen Weg liegt, Baurecht. Diese Option soll nun gezogen werden.

Der Stadtrat befasst sich deshalb am heutigen Montag, 23. Januar, auf seiner öffentlichen Sitzung von 18.30 Uhr an mit dem Thema. Bürgermeister Stephan Winter kündigte auf der Bürgerversammlung einen Bebauungsplan für das Gebiet an. Der Entwurfsplan sei bereits fertig, sagte er. Angesichts der großen Nachfrage nach Wohnungen in Mindelheim „würden wir das Gebiet gerne bebauen“, erklärte der Bürgermeister auf der Bürgerversammlung auf eine entsprechende Frage von Clemens Mehnert. Ein Drittel der Fläche soll weiterhin Wiese bleiben. Damit werde auch der Bolzplatz erhalten.

Von 140 Wohneinheiten ist die Rede

Errichtet werden sollen Einzel-, Doppel- und drei Reihenhäuser. Stadtrat Uli Manlig nannte auf einer Veranstaltung des SPD-Ortsvereins die Zahl von 140 Wohneinheiten, die hier neu entstehen. Manlig begrüßte die Bebauung. Der Bürgermeister, der Stadtrat und die Verwaltung machten ihre Hausaufgaben und schafften dringend benötigten Wohnraum.

Aus Sicht der SPD sollte der soziale Wohnungsbau für Menschen mit wenig Geld stärker gefördert werden. Die Häuser am Lautenwirtsgässchen sollen zweigeschoßig ausfallen. Vom Hohen Weg bis zur Ernst-Holzbaur-Straße wird eine Erschließungsstraße gebaut. Im Zentrum des Areals ist Geschoßwohnungsbau geplant mit maximal vier Geschossen. Errichtet werden soll auch eine Parkgarage. Die Kirche will neben dem Förderzentrum den Neubau des St.-Stephan-Kindergartens errichten.

Der Quadratmeterpreis steht noch nicht fest

Baugrund soll es in Zukunft auch im Mindelheimer Norden geben. 2018 sollen die Erschließungsarbeiten für das Gebiet zwischen der Krumbacher Straße und dem Kapellenweg angepackt werden. Dort sollen anschließend Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser errichtet werden können. Bürgermeister Stephan Winter nannte die Zahl 50. Wie hoch der Quadratmeterpreis ausfallen werde, sei derzeit noch nicht kalkuliert. Es gebe auch noch keine Warteliste, in die sich Interessierte eintragen können, erklärte er.

In der Mindelheimer Hallstattstraße entstehen durch einen privaten Investor 20 Reihenhäuser. Auch Geschosswohnungen sollen dort gebaut werden. Acht Einfamilienhäuser wird es am Unteren Mayenbadweg geben. Auch dieses Vorhaben wird von einem privaten Unternehmen umgesetzt. Sechs Häuser entstehen an der Bleichstraße. Eines ist bereits fertig.

Bürgermeister Stephan Winter betonte, die Stadt bemühe sich sehr um weiteren Wohnraum, der dringend benötigt werde. Alle drei Jahre soll ein neues Baugebiet ans Netz gehen, sagte er. Für den Bau von 300 Mietwohnungen seien die Voraussetzungen geschaffen worden.