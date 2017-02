2017-02-28 04:09:00.0

Fasching im Unterallgäu Die ernste Seite des lustigen Treibens

Die Mindelheimer Polizei verzeichnete am Wochenende etwa dreimal so viele Anzeigen wie üblich und auch die Rettungsdienste hatten wegen zahlreicher Betrunkener jede Menge zu tun Von Sandra Baumberger

Der Fasching wird für einige Narren im Unterallgäu ein juristisches Nachspiel haben: Sie haben – vor allem am Gumpigen Donnerstag in Mindelheim und im Umfeld des Faschingsumzugs in Kammlach am Samstag – derart über die Stränge geschlagen, dass sie angezeigt wurden. Rund 50 Delikte quer durch das Strafgesetzbuch hat die Polizeiinspektion Mindelheim laut deren Leiter Gerhard Zielbauer von Samstag bis Montagmorgen aufgenommen, etwa dreimal so viele wie an einem normalen Wochenende.

In Mindelheim hatte es die Polizei am Donnerstag mit zwei Fällen von Körperverletzung zu tun: Gegen 16.45 hatten sich in der Lautenstraße zwei Besucher des Faschingsumzugs unterhalten, als der eine dem anderen plötzlich ins Gesicht schlug und ihn leicht verletzte. Um 20 Uhr dann traf ein 26-Jähriger, der gerade Geld abgehoben hatte, im Durchgang der Sparkasse auf acht junge Asylbewerber. Im Bereich der Landsberger Straße schlugen zwei von ihnen den 26-Jährigen und brachen ihm laut Polizei vermutlich die Nase.

Beim Faschingstreiben in Kammlach hat schließlich ein 29-Jähriger aus Memmingen einen Angestellten des Sicherheitsdienstes am Hals gepackt. Er wurde der Polizei übergeben und des Platzes verwiesen – so wie auch ein 20- und ein 17-Jähriger.

Sicherheitsdienst entdeckt K.O.-Tropfen

Bei der Einlasskontrolle zu einem Lokal war bei dem 20-Jährigen eine Haschischzigarette gefunden worden. Noch drastischer war jedoch der Fund, den die Sicherheitskräfte bei dem 17-Jährigen machten: Er hatte die als „K.O.-Tropfen“ bekannte Gammy-Hydroxy-Buttersäure und eine Einwegspritze dabei. Was der junge Mann damit vorhatte, liegt für Zielbauer auf der Hand: Die Spritze lasse sich leicht in der Hand verbergen, sodass es ein Leichtes sei, die Tropfen in ein unbeaufsichtigtes Getränk zu träufeln und den Besitzer außer Gefecht zu setzen. Er rät deshalb, sein Getränk nie aus den Augen zu lassen und die Flasche am besten auch mit auf die Tanzfläche zu nehmen. „Wenn man den Finger reinsteckt, spritzt da auch nichts“, so Zielbauer.

Die meisten Straftaten, mit denen er und seine Kollegen es am Wochenende zu tun hatten, führt er auf übermäßigen Alkoholkonsum zurück. Die Hemmschwelle sinke und viele Betrunkene fühlten sich so stark, dass sie sich schlicht nicht darum scherten, was die Polizei ihnen sagt. So wie der 20-Jährige in Kammlach, den Sicherheitskräfte festhalten mussten, weil er gegen 21 Uhr zu randalieren anfing. Weil er sich auch von den hinzugerufenen Beamten nicht beruhigen ließ, nahmen sie den jungen Mann in Gewahrsam und übergaben ihn – nachdem er weiter randalierte und mehrfach ankündigte, sich umzubringen – ins Bezirkskrankenhaus.

Als weitere Beispiele zählt Zielbauer mehrere Trunkenheitsfahrten, Unfallfluchten und Beleidigungen auf. An beiden Tagen sei ihm außerdem die hohe Zahl erheblich betrunkener Jugendlicher aufgefallen: „Es ist purer Zufall, dass nichts Schwerwiegenderes passiert ist“, lautet seine Einschätzung.

Mit Alkoholvergiftung in die Klinik

Die Betrunkenen beschäftigten jedoch nicht nur die Polizei, sondern in einigen Fällen auch die Rettungskräfte. Am Gumpigen Donnerstag standen teils drei Rettungsfahrzeuge gleichzeitig am Mindelheimer Marienplatz, um sich um volltrunkene Narren zu kümmern. Die genaue Zahl der Einsätze war nicht zu erfahren. Für fünf Faschingsfreunde und damit einen mehr als im Vorjahr endete der Gumpige Donnerstag jedenfalls in der Notaufnahme der Mindelheimer Kreisklinik. „An einem Tag fünf Alkoholvergiftungen, das ist heftig“, sagt der Chefarzt der Inneren Medizin und Kardiologie, Privatdozent Dr. Peter Steinbigler. Zumal, wenn die Pflegekräfte mit Grippe- und Noro-Virus-Patienten ohnehin schon alle Hände voll zu tun haben. „Dann kommen die Betrunkenen auch noch dazu – und sind in der Regel nicht die Kooperativsten.“

In der Klinik bekommen sie eine Infusion, um den alkoholbedingten Wassermangel und die Unterzuckerung auszugleichen, und können das Krankenhaus am nächsten Tag – meist peinlich berührt – wieder verlassen.

Neben Polizei und Rettungsdienst war in Kammlach zu guter Letzt auch die Feuerwehr im Einsatz: Im Aufstellungsbereich des Umzugs hatte ein Stromaggregat an der Frontaufhängung eines Traktors zu brennen begonnen. Bei den Löschversuchen verletzten sich fünf Personen leicht. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor es auf den Traktor oder den Faschingswagen übergriff.