2017-11-01 15:02:25.0

Jahreskonzert Dieses Orchester hat Suchtpotenzial

„Frisch gestrichen“ kommt bei alten und jungen Zuhörern immer wieder gut an. Von Maria Schmid

Ein „S(c)hre(c)k“ in den Nachmittagsstunden wird zum „Hero“, und das zu Recht. Kein Schrecken, sondern ein Hörvergnügen für die Gäste im Mindelheimer Theatersaal: Shrek ist der Held aus dem Animationsfilm „Shrek II“, die Musik mit dem Titel „I need a hero“ ist auch eines der von Nils Schad frisch arrangierten Werken für das äußerst beliebte Streichorchester „Frisch gestrichen“ im 23. Jahr seines Bestehens. Das Jahreskonzert war heuer gleich zweimal im Mindelheimer Stadttheater zu genießen.

Dirigent und Arrangeur Nils Schad, Violinist bei den Münchner Philharmonikern, hatte wieder viel Neues im Gepäck. „Musik ist Trumpf“ ist inzwischen zur Eröffnungs- und Erkennungsmelodie avanciert. Da müssen sich die Musiker nicht fragen: „Was wird aus mir? Was soll nun werden?“ Sie haben ihren Platz im Konzertkarussell bereits fest verankert. Das Chanson von Gilbert Becaud „Et Maintenant“, eines von drei französischen Stücken, spricht klare Noten-Worte.

ANZEIGE

Dieses Orchester weiß, was es will und ist mit Suchtpotenzial nicht nur bei erwachsenen Zuhörern beliebt. Da das erste Konzert am Samstagnachmittag stattfand, waren sehr viele Kinder und Jugendliche begeisterte Gäste. Schließlich sind es immer wieder die jugendlichen Musiker, die mit Freude in diesem Orchester musizieren. Nils Schad begrüßte ganz besonders die „Frischlinge“, zwei Cellisten und drei „Geigerlein“, wie er sie humorvoll nennt. Sie erhielten sofort einen kräftigen Begrüßungsapplaus.

Das Programm war wie gewohnt sehr abwechslungsreich. Dazu gehörte Filmmusik aus „Lawrence von Arabien“, voller Dramatik, ebenso aus dem Film „Armageddon“ oder eben auch „I need a hero“ aus „Shrek II“. Der sanfte Einstieg wurde von den Violinen bestimmt. Doch dann kam der äußerst temperamentvolle und dramatische Teil. Man sagt von der Filmmusik, dass sie meist nicht in Erinnerung bleibt, sie untermalt ja nur die jeweilige Szene. Im Gedächtnis bleibt meist die Szene selbst – es sei denn, der Film läuft beim Hören der Musik vor dem geistigen Auge ab. Hier ist die Musik auf jeden Fall sehr eindrucksvoll dargeboten.

Themen der Klassik gehören zum Repertoire von „Frisch gestrichen“ immer dazu, etwa der Blumenwalzer aus dem Ballett „Dornröschen“ von Peter Iljitsch Tschaikowsky. Ebenfalls zur Ballettmusik gehört der „Säbeltanz“ aus „Gayaneh“ und das sehr beeindruckende „Spartacus Adagio“, Kompositionen von Aram Chatschaturjan, einfach großartig interpretiert, ein Hörgenuss mit dem Solo von Konzertmeister Julian Schad!

Der „Midnight-Waltz“ von David Garrett zeugt von der Wandlungsfähigkeit des Orchesters, in dem die Violinen sich im Rhythmus zu wiegen scheinen. Das können sie beim „Sugar Baby Love“ in ganz anderer Weise. Schließlich hatten „The Rubettes“ 1974 mit diesem Song, ein echter Ohrwurm, einen Riesenerfolg. Modern? Das geht selbstverständlich auch, so mit „Wake me up before you go go“, der wohl bekannteste Hit von George Michael. Da heißt es im Text, auch passend für „Frisch gestrichen“: „Du sorgst dafür, dass mein Herz den richtigen Bums hat, du katapultierst meine Seele zum Himmel, sobald du mit der Liebe loslegst.“

Ja, die Liebe: Vor allem die Nächstenliebe ist immer eng mit Orchester verbunden. Jedes Konzert ist für einen guten Zweck. Der Erlös geht in diesem Jahr an die Behinderten- und Versehrtengruppe des TSV Mindelheim. Nils Schad betonte, dass sie das immer wieder gerne machen. Mit Musik Freude bereiten und gleichzeitig Gutes tun, das ist für die Musiker ein besonderes Anliegen. Mit brasilianischem Temperament und „Tico Tico“ und einer musikalischen Hommage an den „Mac Arthur Park“ als Zugaben ging das Konzert zu Ende, nicht ohne frenetischen Applaus des Publikums.