2017-04-25 14:48:00.0

Versammlung Düngeverordnung bewegt die Bauern

Was das „heiße Thema“ für die Landwirte in Mindelheim und Umgebung bedeutet. Von Josef Diebolder

Als „Heißes Thema“ bezeichnete BBV-Kreisobmann Martin Schorer die neue Düngeverordnung. Sie stand im Mittelpunkt der ersten Kreisbauernversammlung in Mittelrieden, die Schorer in seinem neuen Amt leitete.

Wie viele Verbote für die Bauern im Raum standen, schlüsselte Martin Erhardsberger von der Bauernverband-Zentrale in München auf. Die Düngeverordnung soll im Mai verabschiedet werden. Zahlreiche Umweltverbände und sogar das Verkehrsministerium hätten mitgesprochen. Es hätten sogar Forderungen wie eine Düngung unterhalb der Ertragserwartung im Raum gestanden, schilderte der Fachmann. Das habe den Bauernverband veranlasst, „intensiv die Interessen der Praxis einzubringen“.

Die einstige Forderung der „grünen Bundesländer“, dass die Düngeverordnung für alle gleich gilt und noch verschärft werden kann, wurde laut Erhardsberger durchgesetzt. In Gebieten mit hohen Nitratwerten müssten die Länder weitere Forderungen umsetzen. „Wir geben dabei das landwirtschaftliche Fachrecht an die Wasserwirtschaft ab“, bedauerte der Referent.

Die Düngeplanung für Stickstoff und Phosphor müsse künftig aufgezeichnet werden. Meist seien Bodenproben dafür notwendig. Für kleinere Betriebe unter 15 Hektar gebe es jedoch Erleichterungen. Mit Kontrollen würden die guten Betriebe geschützt und laut Martin Erhardsberger strengeren Auflagen vorgebeugt.

Kreisobmann Martin Schorer war zwar froh über die 2600 Mitglieder im Unterallgäu. Doch es seien viele Ruheständler dabei. Die Ortsverbände sollten vermehrt um die jungen Hofnachfolger werben, sagte er. Der Bauernverband brauche sie in der Solidargemeinschaft.

Wie auch Landwirtschaftsdirektor Ludwig Merk, sprach Schorer die umstrittene Anbindehaltung in Kuhställen an. In Bayern hätten die Hälfte der Milchviehbetriebe ihre Kühe angebunden. „Ein guter Betrieb mit Anbindehaltung kann ebenso gut sein wie einer mit Laufstall“, war sich Martin Schorer sicher.