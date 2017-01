2017-01-05 17:58:00.0

Rückblick in Eppishausen Ein Bauboom in Eppishausen

Bürgermeister Kerler ist mit dem Jahr 2016 sehr zufrieden

Bei der Jahresschlussitzung in Eppishausen dankte Bürgermeister Josef Kerler allen Gemeinderäten für die gute Zusammenarbeit und gab einen Rückblick auf die Entwicklung in der Gemeinde. Die Zahl der Einwohner blieb mit 1921 Personen konstant. Es gab eine rege Bautätigkeit und es wurden acht gemeindeeigene Bauplätze verkauft. Erfreulich ist laut Kerler auch, dass keine neue Kreditaufnahme nötig war und sich der Schuldenstand auf 362 500 Euro verringerte, was einer pro Kopfverschuldung von 196 Euro entspricht.

Bauboom: Neues Bauland ist vorgesehen

Die Kostenbeteiligung der Gemeinde am neuem Radweg zwischen Mörgen und Salgen betrug 120 000 Euro und der Brückenneubau über den Riedbrunnengraben hat 100 000 Euro gekostet. Beide Baumaßnahmen wurden im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kreisstraße MN 3 durchgeführt.

Wegen der enormen Nachfrage nach Bauland ist in Mörgen ein neues Baugebiet mit 13 Plätzen und in Eppishausen die Erweiterung des Baugebietes West I vorgesehen.

Eppishausen: Gas und Glasfaser-Verlegung sind große Herausforderungen

Als große Herausforderung des kommenden Jahres bezeichnete Kerler die Weichenstellung für eine Verlegung von Gas- und Glasfaserleitungen an jedes Haus. Ein Förderbescheid über die Planungskosten in Höhe von 50 000 Euro wurde ihm von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt bereits ausgehändigt.

Aus dem Veranstaltungsreigen hob der Gemeindechef besonders die Energiekarawane, die Segnung eines neuen Feldkreuzes und das gelungene Helferfest mit den Asylbewerbern hervor.

Zweiter Bürgermeister Josef Kleiber seinerseits lobte Josef Kerler für seine gute Arbeit und den unermüdlichen Einsatz für die Gemeinde. (mz)