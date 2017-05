2017-05-06 00:31:09.0

Ein Leben als Unternehmerin

Trauer um Aloisia Nägele

Nach einem erfüllten Leben ist die langjährige Chefin des Mindelheimer Bettenhauses Nägele, Aloisia Nägele, im 92. Lebensjahr gestorben. Gemeinsam mit ihrem im Jahr 2009 verstorbenen Ehemann Karl hat sie das renommierte Fachgeschäft mit aufgebaut.

Geboren wurde Aloisia Nägele in Eppishausen (Geburtsname Kerler). Nach dem Besuch der Maria-Ward-Schule in Mindelheim ließ sie sich zur Bürokauffrau bei der Firma Blessing Butter und Käsewerk Mindelheim ausbilden. 1947, kurz nach der Hochzeit, übernahm sie mit ihrem Mann Karl das Textilgeschäft in Tussenhausen. Ihr Mann baute derweil den Großhandel für Hotelausstattungen im Wäschebereich auf.

1965 erfolgte der Umzug des Bettenfachgeschäftes nach Mindelheim. 1984 kam das Bettenfachgeschäft Tauscher in Landsberg dazu. Die Leitung übernahm zwei Jahre später der zweite Sohn Karlheinz Nägele inne. 1988 wurde Aloisia Nägele Chefin des Bettenfachgeschäftes in der Krumbacher Straße in Mindelheim, weil ihr Mann an einer schweren Herzerkrankung litt. 1993 folgte der Schritt nach Kaufbeuren, wo Karlheinz Nägele ein weiteres Bettenfachgeschäft eröffnete.

1994 übernahm der erste Sohn Helmut Nägele das Mindelheimer Fachgeschäft. Die letzten Jahre ihres Lebens hatte Aloisia Nägele unter einem sich verschlechternden Gesundheitszustand gelitten. (jsto)

mit Chor findet am Dienstag, 9. Mai, um 8.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mindelheim mit anschließender Beerdigung statt.