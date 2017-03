2017-03-06 04:00:00.0

MZ-Leserskitag Ein Tag zum Genießen

250 Unterallgäuer freuen sich an Sonne, Pisten und Party in Balderschwang. Von Johann Stoll

Kein Zweifel: Das Wetter wird wieder prächtig mitspielen. Das war noch nie anders. Zum neunten Mal hat die Mindelheimer Zeitung zu ihrem Leserskitag ins familienfreundliche Skigebiet von Balderschwang eingeladen, und auch an diesem Samstag meinte es die Oberallgäuer Sonne wieder richtig gut mit den rund 250 Unterallgäuern, die mit fünf Reisebussen angereist waren, darunter viele Kinder und Jugendliche.

Am Nachmittag fegten zwar Sturmböen übers Allgäu. Balderschwang freilich war nicht betroffen. Thomas Fischer vom Betreiber der Bergbahnen hatte schon befürchtet, die Winde könnten den Liftbetrieb stören. Taten sie aber nicht.

Neben dem guten Wetter und der ebenso guten Stimmung war auch heuer wieder auf eines Verlass: den konkurrenzlos günstigen Preis. Busfahrt, Frühstück im Bus mit Lektüre der Mindelheimer Zeitung, Tagesskipass und Zwei-Euro-Rabatt auf den Einkehrschwung auf der Bodensee-Hütte oder der Schelpenalp - und das alles für 33 Euro für Erwachsene und 24 Euro für Kinder. Wer als Abonnent der Mindelheimer Zeitung im Besitz der kostenlos zu beziehenden Heimatcard ist, zahlte sogar nur 29 beziehungsweise 23 Euro.

In das Skigebiet ist kräftig investiert worden. 7,2 Millionen Euro flossen in einen neuen Sechsersessellift und in neue Beschneiungsanlagen. So hielten sich die Wartezeiten an den Liften in Grenzen, trotz des Ansturms am letzten Wochenende der Faschingsferien.

So schön das Wetter war, den gut präparierten Pisten setzten die frühlingshaften Grade vor allem nachmittags zu. Wie in den Jahren zuvor richtete die MZ auch diesmal wieder ein Rennen aus. Auf der alten Standardstrecke war ein Riesentorlauf ausgesteckt. Rund 50 Wintersportler gingen an den Start. Schnellste war Alexandra Ledermann aus Mindelheim mit 16,69 Sekunden.

Ähnlich gut unterwegs war Gernot Leitner aus Markt Wald mit seinen 57 Jahren, der in 17,41 Sekunden das Ziel erreicht hatte. Beide durften sich über Skipässe freuen. Schnellster bei den Acht- bis Elfjährigen war Alexander Burghardt, bei den erwachsenen Männern siegte Markus Becker und bei den 12- bis 14-Jährigen Michael Hölzle aus Tussenhausen. Der Skitag klang aus mit Aprés Ski und DJ Aschi, der den Skifahrern mit Hits einheizte. Und so mancher freut sich schon auf 2018. Dann feiert der MZ-Leserskitag zehnjähriges Jubiläum. Wieder bei bestem Wetter. Garantiert.