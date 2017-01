2017-01-06 16:54:00.0

Serie „Mein Jahr“ Ein Traum auf vier Beinen

Im Frühjahr saß Bibiana zum ersten Mal auf Pony Silas. Inzwischen weiß die Sechsjährige, wie sie am besten mit ihm umgeht. Doch nicht nur das Reiten gehört dazu Von Anika Zidar

Hunderte kleiner Mädchen träumen davon, ein eigenes Pferd zu besitzen – oder wenigstens einmal reiten zu dürfen. Für Bibiana ist dieser Traum im vergangenen Jahr Wirklichkeit geworden. Seit April darf die Sechsjährige aus Türkheim einmal in der Woche zum Reitunterricht auf den Hof der Türkheimer Pony AG.

Eher schüchtern wirkt sie, als sie an diesem Freitagnachmittag den Stall betritt. Bibiana begrüßt Hofinhaber Anton Brem und Trainerin Karin Titz kurz und geht schnurstracks zu ihrem Pony Silas. Ihre Mutter Verena Maier bleibt am Eingang stehen und sieht der Sechsjährigen nach. „Wäre es nach Bibiana gegangen, wäre sie schon mit vier Jahren auf einem Pony gehockt“, sagt sie und lacht. Weil die Kinder bei der Pony AG aber frühestens mit fünf Jahren reiten lernen dürfen, haben ihre Eltern Bibiana erst einmal auf die Warteliste setzen lassen.

Ein halbes Jahr nach ihrem fünften Geburtstag durfte Bibiana mit dem Ponyreiten beginnen. Schnell hat die Sechsjährige sich auf dem Hof der Pony AG wohlgefühlt, erinnert sich ihre Mutter. „Sie war sogar diejenige, die mich weggeschickt hat, wenn es für sie zum Reiten ging. Von Beginn an wollte sie ihr Ding alleine machen.“ Hin und wieder sieht sie ihrer Tochter heute noch zu, sagt die 40-Jährige, schließlich interessiere sie, wie es Bibiana beim Reiten geht. „Aber es ist ja auch wichtig, dass Kinder mal Zeit ohne Mama verbringen können.“

Mit aller Selbstverständlichkeit hat Bibiana die Abläufe verinnerlicht. „Klare Strukturen sind das A und O“, sagt Hofinhaber Anton Brem: „Fertig gesattelte Pferde bekommen die Kinder hier nicht. Sie sollen lernen, dass zum Umgang mit Ponys weit mehr gehört.“ Deshalb sind sie bei einer halben Stunde Reitzeit zunächst eine halbe Stunde im Stall beschäftigt. Beim ersten Mal sei Bibiana noch etwas unsicher gewesen, sagt Brem.

Mittlerweile macht die Sechsjährige ihr Pony konzentriert und mit einer gewissen Routine reitfertig. In großen Kreisen striegelt sie über Silas’ Fell, um den gröbsten Schmutz zu lösen. Den feinen Staub bürstet sie heraus. Dann kommt der kniffligste Teil: das Hufe auskratzen – eine Arbeit, die Bibiana sich ab der dritten Reitstunde selbst getraut hat. Und das, obwohl Silas sie um ein gutes Stück überragt. Anschließend striegelt sie über die Mähne des Ponys und verliest seinen Schweif Strähne um Strähne, denn beim Bürsten würden zu viele Haare verloren gehen, wie sie gelernt hat.

Erst beim Satteln braucht Bibiana wirklich Hilfe. Trainerin Karin Titz legt den Sattel auf den Rücken, gibt den Gurt unter dem Ponybauch an Bibiana ab. „Schau mal“, sagt sie zu der Sechsjährigen: „Kriegst du den zu?“ Geschickt zieht Bibiana den Gurt durch die Schnalle. Dann schnappt sie sich Rückenprotektoren und Helm und führt Silas in die Reithalle.

Beim Aufsteigen helfen Karin Titz und ein kleines Podest der Sechsjährigen. Jetzt, am Anfang, reitet Bibiana noch einzeln und viel an der Longe – einem langen Zügel, den die Reitlehrerin in der Hand hält. „Gerade für Anfänger ist das einfacher“, erklärt Anton Brem. Im Schritt zu reiten traut sich Bibiana nach ihrem ersten Dreivierteljahr schon alleine. Für das Leichttraben – das Auf und Ab des Reiters beim Trab – brauche sie aber noch mehr Routine in den Bewegungsabläufen, sagt Brem.

Gerade am Anfang ist es wichtig, Vertrauen in das Pony zu fassen. Deshalb reitet Bibiana seit April fast ausnahmslos Silas. Und der ist der Sechsjährigen so sehr ans Herz gewachsen, dass er auch außerhalb der Reithalle ihre Gedanken beherrscht, erzählt ihre Mutter. „Wenn sie aus dem Fenster sieht und es regnet, sagt sie oft: Oh, hoffentlich ist der Silas im Stall.“ Ein weiteres Pony steht mittlerweile bei den Maiers zu Hause. Hat sie einmal keine Zeit zur Reitstunde zu gehen, übt die Sechsjährige auf dem Holzpferd, das ihr Vater für sie gebaut hat. Natürlich trägt auch dieses „Tier“ den Namen Silas.

In der Reitstunde fordert Karin Titz Bibiana hin und wieder auf, Neues zu wagen. „Magst du es heute mal mit Galopp probieren?“, fragt sie die Sechsjährige und lächelt ihr aufmunternd zu. „Nein“, sagt Bibiana knapp und ganz klar. „Lieber ein andermal.“ Stattdessen stehen Schritt und Leichttraben auf dem Programm. Und immer, wenn Silas Bibiana gut gehorcht, muntert Trainerin Karin Titz sie zum Loben auf. Dann nimmt Bibiana die Zügel beide in die linke Hand, klopft mit der rechten an Silas Nacken und strahlt selbst über das ganze Gesicht.

„Eigentlich ist Bibiana sehr zurückhaltend“, sagt Verena Maier. „Aber beim Reiten geht sie voll aus sich heraus.“ Schon immer habe ihre Tochter einen Draht zu Tieren gehabt, sagt Verena Maier: „Sie begegnet den Pferden zwar mit einer Portion Respekt, aber hat keine Angst vor ihnen.“ Sie selbst sei noch nie auf einem Pferd gesessen, sagt Bibianas Mutter. „Ich habe ja einen Heidenrespekt vor den Tieren“, gibt sie zu. „Aber ganz egal, ob ich etwas damit anfangen kann oder nicht: Ich werde meine Kinder in ihren Hobbys immer unterstützen.“

Nach der Reitstunde fehlt nur noch die Pferdepflege. „Na? Warst denn zufrieden mit dir?“, fragt die stolze Mama ihre Tochter. „Ja!“, ruft Bibiana und strahlt. Auch nach einem Dreivierteljahr bringt Silas sie noch immer zum Träumen.