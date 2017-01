2017-01-27 12:25:00.0

Herz ist Trumpf Ein dickes Dankeschön an alle Helfer

Das Schafkopfturnier in Pfaffenhausen ist nur möglich, weil viele anpacken. Wie es heuer gelaufen ist. Von Sabine Adelwarth und Johann stoll

Es war lange eine Zitterpartie, ob es überhaupt zu einem Neustart kommen wird. Die Freunde Pfaffenhausens, die das Schafkopfturnier „Herz ist Trumpf“ vor Jahrzehnten auf die Beine gestellt hatten, hatten die Organisation dieses Großereignisses nach 28 Turnieren abgegeben. In die Bresche sprangen Benjamin Adelwarth, seine Freunde und Familie. Heuer fand das fünfte Schafkopfturnier unter der neuen Regie statt. Und es gab wieder viel Lob für das Turnier, das seinesgleichen in Bayerisch-Schwaben sucht.

Auf der Helferfeier im Ristorante Croce D’Oro zog Adelwarth positive Bilanz. Trotz winterlicher Straßenverhältnisse waren am 5. Januar 416 Teilnehmer nach Pfaffenhausen gekommen. Das waren zwar rund 60 weniger als im Jahr zuvor. Angesichts von Schnee und Eis hätte er eine solche Teilnehmerzahl nicht für möglich gehalten. Die gesamten Startgelder werden wie in den Vorjahren zu gleichen Teilen gespendet. Sowohl die Sabine-Adelwarth-Stiftung wie die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, durften sich über je 3120 Euro freuen. Insgesamt gingen an die Kartei der Not bereits 183 140 Euro. Und noch eine Zahl: Das Turnier hat bisher 15 874 Teilnehmer gezählt. Mitgeholfen haben auch zahlreiche Firmen mit Sach- und Geldspenden.

Vier Frauen wollten gar nicht mehr heimgehen

Auch wenn heuer ein paar Frauen mehr teilgenommen haben, begeistert das Turnier vor allem Männer. In der Gaststätte Fratelli allerdings hatten vier junge Damen so viel Spaß am Karteln, dass sie erst weit nach Mitternacht den Heimweg antraten, erzählte Adelwarth. Das Durchschnittsalter lag bei 49 Jahren. Sieger war Benny Schubert aus Bedernau, beste Dame Margret Wirth aus Bad Wurzach und ältester Teilnehmer der 91-jährige Norbert Lutzenberger aus Pfaffenhausen. Aus der Marktgemeinde stammten nur sieben Prozent der Teilnehmer, wie Adelwarth bedauerte. Benjamin Adelwarth, der schon Wochen vorher mit großem Eifer auf das Turnier hinarbeitet, hat alle Fäden in der Hand. Bei aller Routine, diesmal brachten ihn kurz vor dem Turnier noch sechs Kartler in die Bredouille. Weil sie befreundet waren, mussten sie an sechs verschiedenen Tischen platziert werden.

Am Ende wurde es doch noch stressig

Mit Schweißperlen auf der Stirn musste er neue Tische öffnen und schickte Stoßgebete zum Himmel, dass noch ein paar Kartenspieler den Weg nach Pfaffenhausen finden werden. Als er fünf Minuten vor acht Uhr nicht mehr alle Plätze belegen konnte, mussten kurzerhand zwei Spieler in andere Gaststätten umziehen und sein Vater, der auch als Spielleiter im Bräustüble fungierte, kurzerhand als Ersatzspieler einspringen – ihm dankte Adelwarth und versprach: „Beim nächsten Mal werde ich wieder mehr Ersatzspieler haben.“

Die Helferfeier soll aber nicht nur ein Rückblick sein. Adelwarth nutzte die Gunst der Stunde, um jedem Helfer „Danke“ zu sagen. „Das viele Lob gebührt euch allen. Nur durch euch ist es überhaupt möglich, ein solches Turnier auf die Beine zu stellen.“ Dass die Crew fest hinter ihm steht, wird schnell klar. Immerhin sind Spielleiter Franz Leinauer, Wilhelm Rogg und Michael Ziegenaus von Anfang mit am Start. „Wenn ihr alle nächstes Jahr wieder dabei seid, dann werde ich das Turnier wieder organisieren“, sagte Adelwarth zu den Helfern.

MZ-Redaktionsleiter Johann Stoll würdigte die Leistung aller Helfer, die nicht nur das Brauchtum und die Wirtshauskultur pflegten, sondern Menschen in Not unterstützen.