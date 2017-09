2017-09-21 00:34:53.0

Kirche „Ein kleines Wunder“

Pfarrerin Susanne Ohr freut sich, dass Bad Wörishofen nun eine Vikarin hat. Festlicher Empfang der Gläubigen

Die Evangelische Lutherische Erlösergemeinde Bad Wörishofen hat ihre neue Vikarin begrüßt: Maria Soulaiman. Bei dem feierlichen Gottesdienst sagte Pfarrerin Susanne Ohr, sie und Pfarrerin Andrea E. Diederich seien sehr dankbar. Sie bezeichnete es als kleines Wunder, dass eine Vikarin für die Kneippstadt möglich wurde. Im Vikariat bereitet die evangelische Kirche ihre künftigen Pfarrerinnen und Pfarrer auf ihr Amt vor.

Maria Soulaiman wird in Gottesdienst, Seelsorge, Schule, der Konfirmandenarbeit, im Gemeindeaufbau und in der Diakonie Erfahrungen sammeln. Außerdem könne sie im Predigerseminar und der Regionalgruppe Vieles vertiefen. Die zahlreich erschienenen Gläubigen bat Pfarrerin Ohr, der jungen Frau mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und sie, wo immer möglich, zu unterstützen.

ANZEIGE

Dass Maria Soulaiman die Seelsorge besonders am Herzen liege und wichtig sei, habe sie in ihren Praktika festgestellt. So hängte sie an das Studium noch einen Seelsorgekurs an. Dass sie Pfarrerin werden wollte, das habe sie ihrem Großvater, einem Pfarrer, zu verdanken. Aufgewachsen ist die 1988 in Crailsheim geborene Maria Soulaiman mit zwei Geschwistern in Kaufbeuren. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem Glauben erfuhr sie in der Konfirmanden- und Schulzeit. Impulsgeber sei Pfarrer Ralph-Gunter Nebas gewesen. Nach dem Abitur studierte Maria Soulaiman zunächst Evangelische Theologie und Germanistik für das Lehramt. Da sie von dem Wunsch beseelt war, Pfarrerin zu werden, ging sie nach München und studierte Theologie und machte das erste Examen. In Lindau und Großhadern absolvierte sie weitere Praktika. Außerdem hat sie inzwischen geheiratet.

In der Erlöserkirche lasen Prädikant Manfred Gittel und Anna Ammon, eine Vikarin aus Rosenheim und Freundin von Maria Soulaiman, die Lesungen. Pfarrerin Ohr las der jungen Vikarin die Verpflichtungen vor. Außerdem fragte sie: „Bist du bereit, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, in Predigt, Unterricht und Seelsorge zu verkündigen und die Sakramente nach der Ordnung unserer Kirche zu feiern? Versprichst du, das Beichtgeheimnis und die seelsorgerliche Verschwiegenheit zu wahren? Willst du dich zum Dienst einer Pfarrerin ausbilden lassen, dein Verständnis des biblischen Zeugnisses vertiefen und dich immer fester darin gründen? Und bist du bereit, ein Leben zu führen, das von deiner Bindung an Jesus Christus Zeugnis gibt? So antworte: Ja, mit Gottes Hilfe.“ Dieses feierliche Versprechen gab Maria Soulaiman. (sid)