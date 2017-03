2017-04-01 00:37:48.0

Sport Eine Heizanlage für den Schießstand

Eppishausens Schützenmeister berichtet von viel Eigenleistung der Mitglieder bei der Sanierung des Schützenheims

Von einem arbeitsintensiven Vereinsjahr mit 52 Terminen berichtete Schützenmeister Wolfgang Sailer bei der Jahresversammlung des Schützenvereins Thannegk Eppishausen. Schwerpunkt war die energetische Sanierung des Schützenheimes, größtenteils in Eigenleistung. Sponsoren ermöglichten den Einbau einer Heizung im Kleinkaliber-Schießstand und die Modernisierung des Sicherungskastens.

Sailer begann seinen Tätigkeitsbericht mit Zahlen und ergänzte ihn um vergangene Veranstaltungen. Mit einer Kündigung, drei Todesfällen sowie neun Neuzugängen zählt der Verein aktuell 183 Schützen. Jugendleiter Reiner Schilling erinnerte an die Übungsabende, die oft mäßig besucht waren, und ging auf die Liga ein.

Im Kleinkaliberstand konnte eine von Erich Brackmann (Haselbach) und der Firma Lutzenberger (Pfaffenhausen) gesponserte Heizanlage eingebaut werden. Den überarbeiteten Sicherungskasten installierte Elektro-Guggenmos (Kirchheim) kostenlos.

Die Altpapier-Sammlung des Vereins brachte rund 450 Euro in die Kasse, erwähnte Kassiererin Tanja Wörishofer. An Spenden sind 480 Euro zu verzeichnen. Als größte Ausgabe bezifferte sie den Gau-Beitrag in der Höhe von 2087 Euro. Gekauft wurden Heizstrahler, Luftbefeuchter und Regenschirme mit dem Vereins-Logo, die als Geschenke dienen. (kk)