Spende Eltern-Kind-Gruppen spenden für Grundschule in Indien

Erlös des Kinderkleiderbasars am Samstag, 18. März, wird wieder für den guten Zweck gespendet. Geld auch für hiesige Schulen

Pater Michael strahlt und freut sich sehr. Nicht nur, dass er sich über die vielen Mütter und Kinder freut, die sich jede Woche im Spielgruppenraum im 1. Stock des Pfarrheims treffen, sondern bei seinem Besuch erhielt er eine Spende über 500 Euro für seine Grundschule in Indien.

Vor über 20 Jahren riefen die Gründerinnen der Eltern-Kind-Gruppen den Kinderkleiderbasar ins Leben, um damit Anschaffungen für den Gruppenraum und Ausgaben für die Spielgruppen zu decken. Das Konzept erwies sich als großer Erfolg, sodass vom übrigen Gewinn schon seit vielen Jahren verschiedene regionale und internationale Kinderhilfsprojekte unterstützt werden konnten.

„Das ist das Tolle am Basar: Man bereitet zum einen den Menschen eine Freude, die günstig gute gebrauchte Artikel einkaufen können, zum anderen denen, die so ihren Dachboden leer kriegen, und schließlich denen, die mit dem gespendeten Geld Gutes tun können,“ meint Margot Megele, Gesamtleitung der Ettringer Eltern-Kind-Gruppen. „Ich denke, dass deshalb auch so viele Ehemalige dabeibleiben und lange nach ihrer Spielgruppenzeit an ihrem Wochenende ehrenamtlich für den Kinderkleiderbasar arbeiten – oft mit Unterstützung ihrer mittlerweile fast erwachsenen Kinder.“

Immer wenn das Basarteam den Ettringer Kinderkleiderbasar vorbereitet, wird überlegt und diskutiert, an wen die Spenden dieses Jahr verteilt werden. In diesem Jahr stand das Vorbereitungstreffen unter dem Eindruck der Erzählungen über die Indienreise, die Pater Michael so eben begleitet von einigen Ettringern unternommen hatte und die unter anderem zu seinen verschiedenen sozialen Projekten dort geführt hatte. Darüber hinaus erhielten die Grund- und Mittelschule in Ettringen 400 Euro und die Kindergärten in Siebnach und Ettringen je 250 Euro.

Der sortierte Kinderkleiderbasar findet am Samstag, 18. März, von 14 bis 16 Uhr in der Mittelschule in Ettringen statt. In den großzügigen Räumlichkeiten der Mittelschule werden Kinderkleidung, Schuhe, Spielsachen, Bücher, Umstandsmode, Babybedarf, Kinderwagen, Autositze, Fahrräder und vieles mehr verkauft. (mz)