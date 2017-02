2017-02-28 00:35:48.0

Entdecke deine Möglichkeiten

Wieder Glaubenstag in Tussenhausen

Bereits zum siebten Mal findet am Sonntag, 19. März, in der Pfarreiengemeinschaft Mattsies gemeinsam organisiert mit der Katholischen Erwachsenenbildung Unterallgäu, der Glaubenstag statt. In der Grundschule Tussenhausen werden dann von morgens bis abends über 25 Vorträge, Kurse und Workshops für alle Altersstufen stattfinden. Das Motto lautet in diesem Jahr: „Entdecke deine Möglichkeiten“.

Das Glaubenstags-Team freut sich in diesem Jahr besonders, Abtprimas Dr. Notker Wolff aus St. Ottilien als Hauptreferenten begrüßen zu dürfen. Dieser wird die Teilnehmer mit einem Impuls Referat auf den Tag einstimmen und zusätzlich zu seinem Kursangebot auch noch den Abschlussgottesdienst um 16.30 Uhr in der Kirche St. Martin feiern. Der Glaubenstag soll mit seinem breitgefächerten Angebot ein Tag der Begegnung, Besinnung und Freude für die ganze Familie sein.

Das Kursangebot ist auch im Internet als PDF zum Herunterladen unter www.tussenhausen.de zu finden. Außerdem liegt das Faltblatt samt Anmelde-Karte in allen Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Mattsies aus. Die Anmeldungen mit der Kurswahl sollen bis spätestens Sonntag, 5. März, im Pfarrbüro in Mattsies oder bei Brigitte Röhricht, Eichenweg 5A, in Rammingen; bei Gabi Mayer, Guggenwiesenweg 17, in Zaisertshofen oder bei Elisabeth Rothen, Ploistattweg 9, in Tussenhausen abgegeben werden. Auch bei Fragen können sich die Teilnehmer an diese Stellen wenden. (fman)