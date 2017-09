2017-09-17 13:16:00.0

Polizei Exhibitionist verfolgt 81-Jährige in Bad Wörishofen

Ermittler bitten Bevölkerung um Hinweise bei der Suche nach dem Täter.

In Bad Wörishofen hat eine Exhibitionist eine Frau belästigt. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstag kurz vor Mitternacht. Ein etwa 40 Jahre alter Mann hat sich demnach einer 81-jährigen Frau genähert, die zu Fuß in Bad Wörishofen in der Füssener Straße unterwegs war. Im Bereich der Straße Am Trieb zog der Mann plötzlich mitten auf der Straße seine gemusterte kurze Hose herunter und zeigte sich der Frau völlig entblößt mit erigiertem Glied. Danach verfolgte der Mann die Frau nackt bis in ein angrenzendes Grundstück. Er ließ erst von ihr ab, als die Frau an die Tür eines Wohnhauses klopfte.

Der Mann trug zur Tatzeit eine dunkle Schildmütze. Er hatte einen braunen Pullover über seine Schultern gehängt. Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß und athletisch. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 an die Polizei Bad Wörishofen zu wenden. (m.he)