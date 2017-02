2017-02-18 00:36:07.0

Politik FDP will Politik zum Anfassen

Liberale mit regelmäßigem Programm

In letzter Zeit ist es ruhig geworden um die FDP. Doch im Jahr der Bundestagswahl soll sich das ändern: In den nächsten zwei Jahren will der Kreisverband Unterallgäu ein monatliches Programm für Mitglieder und Interessierte anbieten.

Wie der Kreisvorsitzende Bernhard Mohr mitteilt, soll es unter dem Motto „Politik zum Anfassen“ stehen“. Geplant sind demnach im monatlichen Wechsel ein politischer Sonntagsstammtisch und eine Abendveranstaltung.

Laut Mohr haben bereits mehrere bayerische FDP-Politiker wie der Landesvorsitzende Albert Duin, seine Stellvertreter Sebastian Körber und Britta Dassler sowie die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger zugesagt.

Die Referenten werden beispielsweise über die Digitalisierung der Arbeitswelt, die Steuer- und Sicherheitspolitik, die Autobahnmaut, Mietwucher, das Einwanderungsgesetz und auch die Flüchtlingsproblematik sprechen.

Erster Termin ist der Sonntagsstammtisch am 19. Februar um 10 Uhr im Brauerei-Gasthof Laupheimer in Günz an der Günz. Gast ist Karlheinz Faller, der Vorsitzende des FDP-Kreisverbands Aichach-Friedberg. Er spricht über Chancen und Risiken der Digitalisierung in der Arbeitswelt sowie die Reform der EU. Im Anschluss an das Referat besteht die Möglichkeit zur Diskussion.

Am Mittwoch, 1. März, ist eine Fahrt zum politischen Aschermittwoch in Dingolfing geplant und am Freitag, 3. März, heißt es im Restaurant Alte Post in Mindelheim um 19.30 Uhr zum ersten Mal „Politik zum Anfassen“. Thomas Sattelberger, der Direktkandidat der FDP im Wahlkreis München Süd bei der Bundestagswahl, wird an diesem Abend über die Zukunft der Arbeit im Zeitalter der Digitalisierung, über Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit und Arbeitsmärkte als Kernpunkte einer liberalen Wirtschaftsagenda sprechen. (baus)