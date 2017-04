2017-04-13 12:49:00.0

Gesundheit „Für die Menschen bestand keine Gefahr“

Landratsamt bestätigt, dass bei Aviretta in Ettringen mehrmals Biogas unverbrannt in die Luft geblasen wurde. Jetzt will die Behörde die Anlage genau unter die Lupe nehmen und hat das Gewerbeaufsichtsamt eingeschaltet Von Alf Geiger

Das Landratsamt hat gestern zum Störfall beim Ettringer Unternehmen Aviretta Stellung genommen, bei dem Schwefelwasserstoff ausgetreten und Biogas unverbrannt in die Luft abgelassen worden war (MZ berichtete). Im Nachhinein lasse sich die genaue Menge des ausgetretenen Biogases nicht mehr ermitteln, so Pressesprecherin Eva Büchele auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung. Was sich laut Büchele aber „mit Sicherheit sagen lässt: Für die Menschen, die in der Umgebung leben, hat keine Gefahr bestanden“.

Beim Landratsamt seien auch keine Beschwerden wegen Geruchsbelästigung eingegangen. Der Geruch nach faulen Eiern sei das erste Anzeichen für einen Gasaustritt: „Den Gasbestandteil Schwefelwasserstoff riecht man, lange bevor er eine für den Menschen gefährliche Konzentration erreicht“.

Zu den technischen Problemen bei der Verwertung des bei Aviretta anfallenden Biogases müsse man laut Landratsamt „zwei Vorfälle unterscheiden“: Zum einen sei es am Samstag, 1. April, in der Abwasservorbehandlungsanlage der Firma Aviretta zu einem Druckanstieg beim Biogas gekommen. Nach Auswertung der Aufzeichnungen sei, wenn wenn überhaupt, nur „eine sehr geringe Menge Gas“ ausgetreten. Es herrschte laut Landratsamt kurzzeitig ein Druck von 47 Millibar, das Überdruckventil würde bei 50 Millibar anspringen.

Von diesem Vorfall erfuhren die Mitarbeiter des Immissionsschutzes am Landratsamt bei einem Vorort-Termin am Donnerstag, 6. April. Allerdings habe die Firma Aviretta das Sachgebiet Immissionsschutz inzwischen über einen weiteren Fall in der Nacht vom 6. auf den 7. April informiert, bei dem tatsächlich mehrmals kurzzeitig Biogas austrat, bestätigte Pressesprecherin Eva Büchele. Der Mitarbeiter in der Überwachungszentrale der Firma, die 24 Stunden besetzt ist, habe „laut Angaben der Firma sofort reagiert“. Grund war laut Firma ein Defekt in der Fackel, der am Freitag, 7. April behoben worden sei. Mitarbeiter des Immissionsschutzes waren am Dienstag, 11. April vor Ort. Dabei wurden die Angaben des Betreibers geprüft: „Nun werden die Fachleute des Immissionsschutzes die Zusammensetzung des Gases in der Anlage messen.“, so Büchele.

Über den Vorfall werde das Landratsamt vorsorglich das Gewerbeaufsichtsamt informieren. Die Firma Aviretta sei verpflichtet, ein Betriebstagebuch zu führen. In diese Dokumentation, in der auch oben genannte Fälle aufgezeichnet sind, müsse die Firma den Behörden Einsicht gewähren. Sie müsse aber das Landratsamt nicht von sich aus über derartige Vorfälle informieren. Die Mitarbeiter des Immissionsschutzes kontrollieren laut Landratsamt „Anlagen wie die von Aviretta regelmäßig“. Für die Arbeitssicherheit sei jedoch der Betreiber der Anlage verantwortlich. Kontrolliert werde das vom Gewerbeaufsichtsamt, betont die Sprecherin des Landratsamtes: „Nimmt ein Mitarbeiter Schaden, muss die Firma das Gewerbeaufsichtsamt kontaktieren.“ Schwefelwasserstoff entstehe bei Gärprozessen – auch in der Natur und in jeder Biogasanlage. Typisch ist der extreme Gestank nach faulen Eiern. Der Mensch riech Schwefelwasserstoff lange bevor das Gas gesundheitsschädlich wird, so Büchele in ihrer Stellungnahme: „Den Geruch nehmen wir ab einer Konzentration von 0,01 bis 0,02 ppm (parts per million) wahr.

Der Einsatztoleranzwert (ETW) der Feuerwehr liegt bei 20 ppm. Ab diesem Wert werden Vorsichtsmaßnahmen für die Bevölkerung getroffen“. Die Anlage der Firma Aviretta falle nicht unter die sogenannte Störfallverordnung, was deutlich strengere Auflagen nach sich ziehen würde. Ob eine Anlage unter diese Verordnung fällt, hängt laut Landratsamt „vom maximalen Gasvolumen ab, das sich in der Anlage befinden kann“. Das Gasvolumen der Anlage von Aviretta ist weit von dieser Grenze entfernt, heißt es in der Stellungnahme.