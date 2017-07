2017-07-25 19:47:00.0

Schützenverein Geburtstagsfeier mit Alpenrosen und Edelweiß

In Hasberg feierten die Schützen ihren 95. Geburtstag. Auch andere umliegende Vereine waren gekommen. Von Ulla Gutmann

Gleich zwei Schützenvereine mit dem schönen Namen „Alpenrose“ sind beim Festumzug zum 95. Geburtstag des Schützenvereins in Hasberg mit marschiert: Einer der beiden „Bergblumenvereine“ waren die Gastgeber selbst, der andere kam aus Tiefenried. Auch die „Edelweiß“-Schützen aus Derndorf waren dabei, die Kirchheimer Fürstlich Fugger’sche Schützengesellschaft und die Schützen vom Winzer-Fähnlein aus Winzer (Aletshausen), dazu der TTC Hasberg (Tischtennisclub), der Junggesellenverein Hasberg und ein Teil des Marktrats. Allen voran musizierte die Hasberger Musikkapelle. Der Festumzug führte alle direkt in die Hasberger Kirche zum sonntäglichen Gottesdienst. Danach gab es Mittagessen am Dorfplatz und bei warmem Sommerwetter wurde noch ausgiebig gefeiert.