2017-01-21 15:03:00.0

Vereinsförderung Gemeindekasse heizt der SVS-Sauna ein

Der Türkheimer Gemeinderat zahlt die Hälfte der Kosten für die Sanierung der vereinseigenen Sauna in Höhe von 2872 Euro. Warum darüber heiß diskutiert wurde Von Alf Geiger

Die Sanierung der vereinseigenen Sauna des SVS Türkheim wird mit1436 Euro aus der Gemeindekasse bezuschusst: bei sechs Gegenstimmen war die Mehrheit der Räte dafür, dem Verein auch für diese Maßnahme finanziell unter die Arme zu greifen und die Hälfte der Gesamtkosten in Höhe von 2872 Euro zu übernehmen.

Vorausgegangen war eine – dem Thema angemessene – „heiße“ Diskussion darüber, ob der Griff in die Gemeindekasse in diesem Fall überhaupt richtig und angemessen ist. Peter Ostler (FW) und Rudolf Mendle (Grüne) waren da ebenso skeptisch wie Michaela Vaitl-Scherer (FW) oder Gudrun Kissinger-Schneider (Grüne). „Eine Sauna ist nicht selbstverständlich für einen Verein und sollte dann auch unabhängig von Steuergeld betrieben werden“, eröffnete Gudrun Kissinger-Schneider die Diskussion.

Dieser Meinung war auch Peter Ostler, der deshalb beantragte, den Zuschussantrag des SVS zu splitten: Gegen die finanzielle Unterstützung des Vereins beim Kauf von neuen Geräten für die Rasenpflege hatte keiner der Räte etwas einzuwenden. Einstimmig waren sie dafür, auch hier – wie bei Vereinszuschüssen in der Gemeinde Türkheim üblich – die Hälfte der „tatsächlichen Kosten“ in Höhe von 3560 Euro zu übernehmen.

Weit mehr Bauchschmerzen hatten einige Räte aber bei der Frage, ob die vereinseigene Sauna des SVS tatsächlich mit Steuergelder unterstützt werden soll – schließlich sei es ja nicht gerade eine öffentliche Aufgabe, diesen „Luxus“ für einige wenige Saunagänger durch die Allgemeinheit zu unterstützen.

Die im Jahr 1999 gebaute SVS-Sauna war laut SVS-Vorstand Alexander Bolkow schon arg in die Jahre gekommen, eine Sanierung war dem Verein wichtig, denn: „Diese Sauna ist gerade für die Bindung unserer nicht mehr aktiven Mitglieder wichtig“.

Damals konnte die Sauna nur gebaut werden, weil der Verein durch eine Erbschaft über einen unerwarteten Geldbetrag verfügte. Jetzt mussten laut Bürgermeister Kähler einige Verkleidungen, Polster und Bänke dringend erneuert werden – also packten einige Mitglieder des SVS kräftig mit an, sodass am Ende keine Personalkosten für die Sauna-Sanierung geltend gemacht wurden. Lediglich die Materialkosten in Höhe von 2872 Euro seien laut Balkow aufgelaufen, für die der SVS jetzt um einen Zuschuss bat.

Bürgermeister Christian Kähler nahm den „jungen SVS-Vorstand“ etwas in Schutz, weil einigen Räten auch aufgestoßen war, dass der Zuschussantrag erst gestellt wurde, nachdem die Sanierung bereits abgeschlossen war. Kähler hatte sich die neue Sauna schon vor der Sitzung eigens persönlich angeschaut und konnte den Gemeinderäten versichern, dass hier gute Arbeit geleistet worden sei. So stimmte am Ende auch eine deutlich 14:6-Mehrheit dafür, der SVS-Sauna aus Steuermitteln einzuheizen und die Hälfte dieser Kosten zu übernehmen.

Laut Marlene Kolodziej, die im SVS-Vorstand für die Mitgliederverwaltung zuständig ist, nutzen die vereineigenen Sauna fast täglich feste Gruppen. Wer dort für seine Gesundheit schwitzen will, muss pro Saunabesuch sechs Euro bezahlen, auch Nicht-Mitglieder sind willkommen.

Leichter hatte es die Tennisabteilung des TV 1891 Türkheim, die einen Zuschuss für die Sanierung des maroden Dachs am Clubheim und den Einbau von neuen Sonnenkollektoren sowie den Austausch der 40 Jahre alten Innenbeleuchtung des Tennisheimes beantragt hatte. Insgesamt rechnen die Tennisspieler mit einer Investition von etwa 20 000 Euro. Auch hier wird die Gemeinde dem Verein finanziell unter die Arme greifen und nach Abschluss der Arbeiten die Hälfte der tatsächlichen Kosten übernehmen, entschied der Gemeinderat einstimmig. Bereits 2015 hatte die Gemeinde die Tennisabteilung mit 8000 Euro für den Ausbau des Clubheims unterstützt.