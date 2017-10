2017-10-13 00:36:09.0

Erinnerung Geschichtsträchtiger Besuch von Freunden

Im Zweiten Weltkrieg waren sie hier stationiert, später gründeten französische Veteranen einen Großverband. Erstmals tagt dieser nun in Deutschland – in Wiedergeltingen Von Franz Issing

Dem Soldaten und Veteranenverein Wiedergeltingen stehen ereignisreiche Tage ins Haus. Am Wochenende gibt es ein Wiedersehen mit den Mitgliedern der Veteranenvereinigung „Cercle National des Anciens Soldats Francaise Stationes Outre-Rhin“ (A.S.F.S.O. R.). Gegründet wurde die Vereinigung nach dem Zweiten Weltkrieg von auf deutscher Seite stationierten, französischen Soldaten. Dem französischen Veteranenverband mit Sitz in Calais gehören etwa 2000 Mitglieder an. Erstmals seit Bestehen des A.S.F.S.O.R. findet dessen Hauptversammlung in Deutschland statt. So werden zum Jahrestreffen 2017 in Wiedergeltingen Delegierte aus ganz Frankreich mit 15 Fahnenträgern erwartet.

Der Soldaten und Veteranenverein Wiedergeltingen (VSV) sieht in der Ausrichtung des Kongresses einen „Höhepunkt guter Zusammenarbeit mit den Kameraden aus dem Nachbarland“, aber auch einen „Ausdruck vertrauensvoller deutsch-französischer Freundschaft“. Zumal er seit Jahrzehnten kameradschaftliche Bande zu den Mitgliedern der französischen Kriegsgräberfürsorge „Le Souvenir Francais“ nahe Grenoble knüpft. Daraus entstand letztlich auch die Verbindung mit A.S.F.S.O.R. Zu dessen Generalversammlung am Samstag, 14. Oktober, um 10 Uhr im Musikerheim werden neben einer 15-köpfigen Delegation aus Mindelheim auch Vizelandrat Stephan Winter, wie auch die Bürgermeister Norbert Führer (Wiedergeltingen) und Josef Schweinberger (Buchloe) erwartet.

Nach Besichtigung des Heimatmuseums in Buchloe am Samstag, 14. Oktober, feiern Deutsche und Franzosen ihr Wiedersehen um 19 Uhr mit einem Weinfest, das Böllerschützen auf dem Sportplatz ankündigen. Am Sonntag, 15. Oktober, stehen um 10.30 Uhr Besuch des Gottesdienstes mit Besuch des Kriegerdenkmals an. Zuvor gibt es einen Kirchenzug.

Am Nachmittag besuchen die Gäste aus dem Nachbarland den Herbstmarkt in Buchloe und sind am Abend zu einer Bierprobe im Kaltentaler Brauhaus in Aufkirch eingeladen.

Wiedergeltingen heißt seine Gäste bereits am heutigen Freitag um 16.30 Uhr am Rathaus und Pfarrstadel willkommen.