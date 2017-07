2017-07-24 10:57:00.0

Umwelt Global denken, lokal handeln

In Kürze soll das Unterallgäu zur „Europäischen Energie- und Klimaschutzkommune“ werden. Davon sollen neben der Umwelt auch die Bürger profitieren. Von Sandra Baumberger

Es wäre nur verständlich, wenn Andrea Ruprecht, die Klimaschutzmanagerin des Landkreises, und Martin Sambale vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza) dem kommenden Mittwoch ein wenig nervös entgegensehen würden.

Denn dann wird ein externer Prüfer beurteilen, ob die Bemühungen des Landkreises um den Klimaschutz ausreichen, um künftig als „Europäische Energie- und Klimaschutzkommune“ für sich werben zu dürfen. Die Chancen dafür stehen jedoch sehr gut, wie Martin Sambale, der mit Eza den Zertifizierungsprozess begleitet, in der jüngsten Sitzung des Kreistags deutlich machte.

ANZEIGE

Den Klimaschutz hat sich das Unterallgäu schon seit längerem auf die Fahnen geschrieben. Um ihn systematisch voranzutreiben, wurden in den vergangenen Jahren ein Klimaschutzkonzept und ein energiepolitisches Arbeitsprogramm ausgearbeitet. Das 45 Punkte umfassende Programm ist die Grundlage für den „European Energy Award“ (eea), an dem sich der Landkreis seit März 2015 beteiligt. Er soll, wie Landrat Hans-Joachim Weirather in der Sitzung betonte, nicht einfach ein weiteres Zertifikat sein, mit dem sich der Landkreis schmücken kann, sondern die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts begleiten und voranbringen.

Einen Eindruck davon, was in den vergangenen zwei Jahren bereits geschehen ist, gaben Ruprecht und Sambale den Kreisräten in der Sitzung. Darin erinnerten sie unter anderem an Schul- und Kindergartenprojekte wie „PrimaKlima-Kids“ und den „bewegten Wandertag“ in Zusammenarbeit mit ProNah, die schon den Jüngsten die Bedeutung von Energie- und Klimaschutz näherbringen sollen. Im vergangenen Jahr ist außerdem die „Energiekarawane“ durch Eppishausen und Mindelheim gezogen, um Hausbesitzern Tipps zu geben, wie sie in ihren Altbauten Energie sparen können. Auch das Thema Elektromobilität ist der Landkreis angegangen: Er leaste wie berichtet zwei Elektroautos, errichtete eine öffentliche Ladesäule und engagierte sich bei den ersten Allgäuer Mobilitätstagen. Außerdem, so Sambale, sei es gelungen, den Anteil erneuerbarer Energien zu steigern: Im Landkreis würden inzwischen 62 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien gewonnen. Rechne man die Kraft-Wärme-Kopplung hinzu, seien es sogar 67 Prozent.

Für die Zukunft sind eine Reihe weiterer Projekte geplant, von denen nicht nur die Umwelt, sondern auch die Bürger profitieren sollen: Eine Studie zu den Folgen des Klimawandels soll etwa darüber Auskunft geben, wie sich der Landkreis auf potenzielle Gefahren wie Hochwasser, Waldbrände oder Hitzeperioden vorbereiten kann.

Die Energieberatung soll ausgeweitet und gestärkt und ein Leitfaden zum nachhaltigen Bauen erstellt werden. Weitere Punkte sind die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs im Landkreis, die Einführung des Flexibusses und auch ein Stromsparcheck für einkommensschwache Haushalte. Einige dieser Vorhaben bedürfen noch der Zustimmung in den zuständigen Ausschüssen.

Die Mehrheit der Kreisräte begrüßte das energiepolitische Arbeitsprogramm. Lediglich Claus Thiessen (FDP) und Markus Albrecht (CSU) lehnten es ab. Letzterer allerdings nicht inhaltlich, sondern wegen des in seinen Augen unnötigen Siegels.

Der Landkreis könne sein Klimaschutzkonzept auch ohne den European Energy Award umsetzen. Die Erfahrung von Martin Sambale ist aber eine andere: In vielen Kommunen, die auf den Award verzichtet hätten, seien die Aktivitäten für den Klimaschutz versandet.