2017-04-09 10:00:00.0

Rückblick in Mindelheim Helfer und echte Glücksbringer

Viel Lob gibt es für den Einsatz des Malteser-Hilfsdienstes. Eine Gruppe wird besonders ausgezeichnet. Von Franz Issing

Sie besuchen alte und kranke Menschen zu Hause und in stationären Einrichtungen, fördern soziale Kontakte und entlasten pflegende Angehörige. Die Rede ist von den 35 Aktiven des 246 Mitglieder zählenden Malteser-Hilfsdienstes (MHD) der Kreisgliederung Mindelheim.

Doch damit nicht genug: Die modernen Samariter betätigen sich auch als „Glücksbringer“. Seit Jahren kommen bedürftige Familien in Gaesti/Rumänien an Weihnachten in den Genuss von Hilfsgütern. Im Dezember 2016 linderten die Malteser Not mit 4300 Lebensmittelpaketen, 15 Paletten Kindernahrung, drei Paletten Suppen sowie gut erhaltener Kleidung. Die Kreisgliederung Mindelheim ist für die MHD-Aktion „Glücksbringer“ in der Diözese Augsburg federführend.

Malteser-Plakette in Gold für Christian Anwander

Bei der Jahresversammlung der Malteser zeichnete nun die Auslandsbeauftragte Amalie Wiedemann die ehrenamtlichen Rumänien-Fahrer besonders aus. Dankurkunden bekamen Rodica und Max Rogg, Daniel Kohler, Fabian Mayer, Sven Minge, Erhard Paasche, Andreas Weber, Egon Bertel und Transportleiter Hermann Bertel. Für seine großen Verdienste um die Hilfsorganisation wurde Christian Anwander mit der Malteser-Plakette in Gold geehrt.

Eine stolze Bilanz der Hilfsbereitschaft legten die Kreisbeauftragten Peter Häring und Max Rogg vor. Danach waren die Mitglieder im Berichtsjahr 10 609 Stunden bei ehrenamtlichen Einsätzen unterwegs. Acht Helfer besuchten regelmäßig ältere Mitbürger und außerdem bildeten die Mindelheimer Malteser 1830 Teilnehmer in 128 Kursen in Erster Hilfe aus, boten Schwestern-und Pflegehelferlehrgänge an und verarzteten 82 Personen bei diversen Veranstaltungen.

Dritter Bürgermeister Roland Ahne und Georg Graf Ballestrem, der stellvertretende MHD-Diözesanleiter, lobten die Mindelheimer Malteser und ihren Dienst am Nächsten. Ahne bedankte sich zudem namens der Stadt bei ihnen für die vielen freiwillig geleisteten Stunden. „Gut dass es euch gibt“ fand schließlich Polizeichef Gerhard Zielbauer. „Wir brauchen den MHD für spezielle Einsätze“, machte er deutlich und verwies dabei auf den Notfall-Stützpunkt im Malteser-Haus am Zeppelinweg, wo den Ordnungshütern bei Großschadensfällen 299 Plätze zur Verfügung stehen.