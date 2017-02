2017-02-27 11:10:00.0

Fasching Im besten Alter

Die Gaudilonia feiert ihren 22. Geburtstag gemeinsam mit anderen Faschingsgesellschaften, die ebenfalls ein Jubiläum begehen. Klar ist, dass dabei der Spaß nicht zu kurz kommt. Von Maria Schmid

Sie ist erst 22 Jahre jung – die Bad Wörishofener Faschingsgesellschaft „Gaudilonia“. Bei der Feier dieses närrischen Jubiläums waren auch der Faschingsverein „Neufnarria“ (heuer 33 Jahre) und das Faschingskomitee „Ettrinarria“ (65 Jahre) mit von der frisch-fröhlichen Partie. Für den lautesten Effekt sorgen die „Breitenbrunner Dorfbachfurzer“. Die Partyband „Feierdeifi“ animierte die Narren zum Tanzen.

Doch bevor es zum „Hofball“ ins Kurhaus ging, gab es einen offiziellen Stehempfang im Kulturhaus zum Gugger. Nicht nur der erste Präsident Tobias Kotonski, der zweite Präsident Stefan Lindenau und Hofmarschall und Moderator Christian Specht begrüßten die Gäste. Stephan Winter, der stellvertretende Landrat, brachte Glückwünsche und einen Scheck von Landrat Hans-Joachim Weirather. Er betonte vor allem die Pflege des Brauchtums, das hier hochgehalten werde. Stefan Welzel, Zweiter Bürgermeister Bad Wörishofens, sagte es in Reimen: „Die Gaudilonia, sie feiert, und all’ Regenten dieser Zeit, hat der Verein heut’ angeheuert, dass sich ein jeder drüber freut. Hipp hipp hurra – Gaudilonia!“

Der Schlachtruf erklang sehr oft an diesem Nachmittag und abends beim Hofball. In ihn stimmte auch Christoph Spies, Präsident des Regionalverbands Bayerisch-Schwäbischer-Fastnachtsvereine ein. Um immer wieder einmal über den eigenen Tellerrand hinauszusehen, überreichte er ein passendes Symbol: einen Teller. „Die Ludwigs“, Ludwig Merz (Luggi) und Ludwig (Wigg) Städele, sorgten mit ihrer Musikkiste für Stimmung. Nach Ordensverleihungen, Geschenkübergaben, dem Prinzenwalzer von Prinzessin Steffi II. (Esser) und Prinz Alex II. (Hoh), zog die Narrenschar zum Kurhaus, lautstark von der Guggamusik angeführt.

Die Chronik des Vereins in Bildern und Worten trug Ehrenpräsident Sebastian Seemüller vor. Der „Gründervater“, wie er liebevoll genannt wird, erzählte, dass Luggi und Wigg mit ihrem technischen Teufelsgerät der 80er Jahre für Stimmung sorgten, vom ersten Kinderumzug 1985, dem ersten Kinderball 1986 und der Gründung der „Wörisuffia“ 1986. 1992 sei es dann so weit gewesen: Schluss mit „irgendwo hingehen“. Etwas Eigenes musste her. Es gab den ersten Wagen und die ersten Orden. Das Maskottchen wurde geboren, der Verein gegründet. Der erste eigene Ball fand 1999 im Sportheim statt.

Diese Ereignisse stellten die ehemaligen Tollitäten in einem eigenen Erinnerungs-Fotoalbum sehr lebendig dar, mit Szenen in Bildern und auf der Bühne. Eine extra Gaudi der Gaudilonia. Wann und wie dieser Name entstanden ist, weiß übrigens keiner mehr genau zu sagen.

Weitere Höhepunkte beim Ball zeigten die Garden der Gaudilonia, der Ettrinarria und der Elferrat der Neufnarria. Die Showtänze sorgten für Furore. Dabei verschlief „Gaudiblitz“, das Maskottchen der Gaudilonia, das Jubiläumsfest. Es landete in seiner Traumreise in vielen anderen Jahren, bis schließlich eine bezaubernde Jeannie es mithilfe einer guten Fee ins Jahr 2017 führte.

Der Elferrat der Neufnarria setzte mit seiner Las Vegas-Show den effektvollen Schlusspunkt, da er schließlich den Jackpot mit dreimal Dreiunddreißig knackte. Die aus Konfettikanonen abgefeuerten Papierschnitzel rundeten nach etlichen Tänzen mit den „Feierdeifi“ das Festprogramm ab.

