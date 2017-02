2017-02-21 00:33:22.0

Jahresversammlung In Sorge um die politische Kultur

Die Freien Wähler in Mindelheim bestätigen ihre Führungsriege im Amt Von Wilhelm Unfried

Eigentlich lässt es sich in Mindelheim derzeit mit gefüllten Kassen gut Politik machen. Doch den alten und neuen Vorsitzenden des Führungskreises der Freien Wähler, Stadtrat Dietmar Wagner, plagen Sorgen um die Demokratie. „Man könnte es auch mit den Worten der Wähler, das unbekannte Wesen umschreiben“, sagt er. Denn während bei Bürgerversammlungen viele Plätze unbesetzt bleiben, herrsche in Stadtratssitzungen oft Platzmangel, weil die Betroffenen zur Stelle sind.

Dazu meinte Wagner: „Wir müssen aufpassen und unsere Bürger mitnehmen.“ Dabei seien die Freien Wähler ein echtes Angebot. „Bei uns findet der Bürger alle Strömungen“, so Wagner.

ANZEIGE

In ihrem Jahresrückblick gingen sowohl Wagner als auch Bürgermeister Stephan Winter (CSU) als Gast auf die derzeitige Diskussion um die Bebauung des Areals am Lautenwirtsgässchen ein. Beide hatten für die Vorwürfe und die laufende Diskussion kein Verständnis. „In der Klausurtagung vom 23. Januar stimmten zwei Drittel der Stadträte der Bürgergemeinschaft der Planung zu“, sagte der Bürgermeister. Und jetzt gehe diese Planung in das geordnete Verfahren. Mehr nicht.

Und auch Dietmar Wagner konnte sich an keine Wortmeldung erinnern. Stadtrat Max Heim stellte klar, er habe nur deswegen dagegen gestimmt, weil ihm die geplante Bebauung zu dicht sei.

Später standen noch Formalien auf der Tagesordnung. Finanzverwalter Hermann Koch wurde eine solide Arbeit bescheinigt, und so stand der Entlastung des Führungskreises durch Magnus Graf nichts mehr im Wege.

Die Neuwahlen brachten eine weitgehende Bestätigung des Mindelheimer Führungskreises: Vorsitzender bleibt Stadtrat Dietmar Wagner, stellvertretende Vorsitzende ist Sigrid Kern, Finanzverwalter bleibt Hermann Koch, Schriftführerin Anne Striebel. Um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert sich Max Heim und es gibt folgende Beisitzer: Franz Hofmann (Umwelt), Hans Weber (Finanzen/Recht), Silvia Mütterlein (Soziales/Kunst), Roland Peter (Gesundheit), Anita Ried, Claudia Müllner, Horst Gröschl und Tom Meissner gehören zum Energieteam.