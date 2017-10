2017-10-17 16:07:00.0

Festival-Start Jazz-Elite in der Kneippstadt

„Jazz goes to Kur“ bietet heuer ein beeindruckendes Line-Up. Los geht es am Dienstag im Stadtwerk. Auch die Jugend ist dabei.

Triosence haben so ziemlich alles abgeräumt, was es an deutschen Jazzpreisen zu gewinnen gibt. In Bad Wörishofen sind sie diesmal bei „Jazz goes to Kur“ mit dabei.

Draußen herrschen plötzlich sommerliche Temperaturen – und drinnen geht es ganz sicher noch heißer her. Das Festival „Jazz goes to Kur“ beginnt in Bad Wörishofen – Bühne frei für große Namen. Seit beinahe drei Jahrzehnten erobert sich das Blues- und Jazzfestival sein Publikum. Sowohl Fans von Boogie, Blues und Swing, als auch Liebhaber der klassischen Jazzmusik können sich auf einen einzigartigen Hörgenuss freuen.

In dieser Woche mit dabei ist der Jazz-Orgel-Star Barbara Dennerlein, begleitet von Ignaz Netzer und Thomas Scheytt. Bereits 1991 stand die Weltklasse-Jazzlady Barbara Dennerlein auf der Jazz-goes-to-Kur-Bühne in Bad Wörishofen und begeistert auch heute noch mit ihrer Hammond-B3. Zusammen mit dem Bluesman Ignaz Netzer und dem Tastenvirtuosen Thomas Scheytt verspricht der Abend des 19. Oktobers 2017 ein muskalischer Leckerbissen zu werden.

Weitere Highlights sind Stephanie Lottermoser und ihre Band, die eine Mischung aus Jazz, Funk und Pop zum Besten geben werden sowie die erfolgreiche Band Triosence, die das Publikum mit ihrem groovenden Mix aus Jazz, Fusion, Folk und World Music mitreißen wird. Abgesehen davon bietet „Jazz goes to Kur“ auch ein attraktives Rahmenprogramm. Angefangen von „Jazz im Stadtwerk“ mit der Dixie-Formation des Kurorchesters „Musica Hungarica“, über den Jazz-Gottesdienst in der evangelischen Erlöserkirche, bis hin zur Jazz-Matinée mit der Jazzkur Big Band Bad Wörishofen und der neuen Jugend Big Band „Alljibaba“ im Filmhaus Huber, werden Jazzfans und solche, die es werden wollen, voll auf ihre Kosten kommen.

Bereits seit über einem Jahrzehnt finden Jazzkonzerte in dem charmanten Saal des Filmhauses Huber in Bad Wörishofen statt und auch heuer stellt Betreiber Rudolf Huber diese einmalige Location für die Hauptkonzerte wieder zur Verfügung. Das fast 80 Jahre alte Kino passt mit seinem Stil und seiner guten Akustik perfekt zu „Jazz goes to Kur“ und hat sich als Jazzclub und Konzertbühne mehr als bewährt.

Das Programm im Überblick:

Dienstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr: Jazz im Stadtwerk mit der Dixie-Formation des Kurorchesters „Musica Hungarica“. Eintritt frei.

Donnerstag, 19. Oktober, 20 Uhr:

Barbara Dennerlein, Ignaz Netzer & Thomas Scheytt spielen im Filmhaus Huber

Freitag, 20. Oktober, 20 Uhr: Stephanie Lottermoser & Band treten im Filmhaus Huber auf.

Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr Filmvorführung „Born to be Blue“ im Filmhaus Huber. Der Film von Robert Budreau zeigt in 98 Minuten die Geschichte von Chet Baker, einem faszinierenden Jazz-Musiker.

Sonntag, 22. Oktober: 10 Uhr: Jazz-Gottesdienst in der evangelischen Erlöserkirche. Die High Spirits und der Posaunenchor der evangelischen Erlöserkirche Bad Wörishofen unter der Leitung von Kantorin Tanja Schmid geben dem Gottesdienst eine besondere musikalische Note. Der Eintritt ist frei.

-11.30 Uhr Jazz-Matinée mit der Jugend Big Band „ALLJJBABA“ und der JAZZKUR Big Band Bad Wörishofen im Filmhaus Huber.

-20 Uhr „Triosence“ spielen im Filmhaus Huber. Seit Entstehung der Band 1999 hat Triosence in Deutschland so ziemlich alles abgeräumt, was es an Jazzpreisen zu gewinnen gibt.

Tickets für „Jazz goes to Kur 2017“ gibt es unter anderem beim MZ-Ticketservice in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und in Mindelheim (08261/991375) sowie im Kurhaus unter 08247/ 993357. (mz)