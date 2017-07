2017-07-28 10:00:00.0

Schule Juhu, die großen Ferien beginnen!

Die Erstklässler starten zum ersten Mal in eine sechswöchige Erholungspause

Heute ist es soweit: Der Tag, den so mancher Schüler schon seit Wochen herbeisehnt. Am Vormittag noch: letzter Schultag. Zeugnisübergabe. Verabschiedung. Am Nachmittag dann: erster Ferientag. Freiheit. Faulenzen. Während die Großen schon wissen, was in den kommenden Wochen auf sie zukommt, sind es für die Erstklässler in der Region die ersten „großen Ferien“. Doch die Freude darüber scheint deshalb nicht geringer zu sein – wie dieses Bild der Klasse 1a an der Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen beweist. Wir wünschen ihnen und allen anderen Schülern eine wunderbare Ferienzeit und gute Erholung – und allen Eltern und Lehrern natürlich auch