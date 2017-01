2017-01-16 04:00:00.0

CSU im Unterallgäu Kämpfer für einen starken Staat

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann präsentiert sich in Mindelheim als Mann von Recht und Ordnung. Von Johann Stoll

Kaum war Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gestern im Schneetreiben seinem Wagen entstiegen, krachte es auch schon. Die Böllerschützen der königlich-privilegierten Feuerschützengesellschaft Nassenbeuren unter Leitung von Georg Schmid empfingen den CSU-Politiker vor dem Forum in Mindelheim mit dreifachen Salutschüssen. Herrmann war Stargast des CSU-Neujahrsempfangs vor mehreren hundert Gästen, den die Jugendblaskappelle Mindelheim unter Leitung von Robert Hartmann musikalisch umrahmte.

Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer gab als Gastgeber den Ton vor. Weil die CSU seit 60 Jahren den Ministerpräsident und die Staatsregierung stelle, stehe der Freistaat so viel besser da als andere Bundesländer. Schutz vor äußeren Gefahren und Sicherheit im Inneren seien wichtigste Aufgabe des Staates. Herrmann sei in unruhigen Zeiten Fels in der Brandung. Ähnlich äußerte sich der Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke.

Herrmann unterstrich die Erfolge. Bayerns Arbeitsmarkt stehe phänomenal gut da. Der Wohlstand sei hart von den Menschen erarbeitet worden. Die Weichen habe die CSU richtiggestellt und stelle sie weiter. Im Bundesverkehrswegeplan sind 900 Millionen Euro für das gesamte Allgäu vorgesehen, die in den nächsten 15 Jahren verbaut werden sollen.

Herrmann war gefordert

Der Flughafen Memmingen habe sich prächtig entwickelt. Der Freistaat hat laut Herrmann hier bisher 7,2 Millionen Euro investiert. Weitere 12 Millionen Euro sind in Aussicht gestellt.

Seit Jahren gilt Herrmann als einer der wichtigsten Politiker für Sicherheitsfragen im Lande. 2016 hat es in Europa schreckliche Terroranschläge gegeben – von Brüssel, über Nizza bis hin zu Berlin fünf Tage vor Weihnachten. In Bayern kam es zu Terrorakten bei Würzburg und Ansbach und zu einem Amoklauf in München. Herrmann und die Polizeikräfte waren hier stets besonders gefordert.

100-prozentige Sicherheit könne niemand garantieren. „Aber von einem funktionierenden Rechtsstaat erwarten die Bürger, dass Täter dingfest gemacht und einer gerechten Strafe zugeführt werden“, sagte Herrmann und bekam dafür Zwischenapplaus. Das gehe nur mit einem starken Staat. Bayern habe das immer beherzigt. 2600 neue Stellen bei der Polizei seien in den vergangenen sieben, acht Jahren geschaffen worden. Weitere 2000 Stellen werden in den nächsten Jahren dazukommen. Es gehe nicht nur um die Terrorabwehr. Auch Cyberkriminalität, steigender Transitverkehr oder Wohnungseinbrüche bräuchten als Gegengewicht eine starke Polizei.

Dass jetzt der Bund mehr Stellen bei Bundespolizei, Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz schaffen will, begrüßte der Minister ausdrücklich. Und dass bei einem Terrorakt auch die Bundeswehr unter dem Kommando der Polizei mithelfen darf, „ist kluge Sicherheitspolitik“. Im März werde es eine gemeinsame Großübung von Polizei und Bundeswehr geben.

Der Innenminister fordert mehr Video-Überwachung

In Richtung SPD kritisierte Herrmann, dass das Thema Sicherheit lange Zeit vernachlässigt worden sei. Nach wie vor könne ein Ermittlungsrichter nicht anordnen, What’s App zu überwachen, weil das Telemediengesetz nicht angepasst worden sei. Der Täter von Würzburg habe über diesen Dienst bis kurz vor der Tat mit einem Partner im Nahen Osten gesprochen.

Herrmann sprach sich für mehr Video-Überwachung und wirkungsvolle Grenzkontrollen aus. Letzteres müsste die Europäische Union an den Außengrenzen sicherstellen. „Das geschieht aber nicht“. Nach geltendem EU-Recht hätten sowohl Griechenland im Fall des Mörders von Freiburg als auch Italien im Fall des Berliner Attentäters die deutschen Behörden über Vorstrafen informieren müssen.

Die meisten Flüchtlinge versuchten, sich zu integrieren. Für ein friedliches Zusammenleben sei das unverzichtbar. Dabei würdigte Herrmann ausdrücklich die ehrenamtlichen Helferkreise. Wer kein Asyl bekommen könne, müsse konsequent zurückgeführt werden. Wer diese Menschen nicht abschiebe, handele rechtswidrig. Wenn Flüchtlinge aufgenommen werden, sei es „nicht Sinn der Aktion, dass sich unser Land ändert.“ Die Neubürger müssten unsere Rechts- und Gesellschaftsordnung akzeptieren. Toleranz ende, wo Leute mit fanatischer Intoleranz unterwegs sind. Da bestehe die Gefahr, dass „Neonazis, Stalinisten oder Islamisten die Macht übernehmen.“ Mit keiner Silbe erwähnte Herrmann übrigens die Bundeskanzlerin und die AfD.