2017-11-02 00:43:18.0

Glaube Katharina trifft Renate und Luther trifft Kneipp

In Bad Wörishofen werden alte Thesen auf ihre Aktualität „geprüft“ und neue Thesen aufgestellt

Sie ist keine Schlosskirche, steht nicht in Wittenberg, und doch ist sie ein weithin sichtbares Wahrzeichen des Lutherischen Glaubens, die Erlöserkirche der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Bad Wörishofen. An diesem Reformationstag wurde der 95 Thesen, die Martin Luther vor 500 Jahren an die Kirchentüre der Wittenberger Schlosskirche angeschlagen haben soll, gedacht. Ganz in diesem Sinne hat die evangelische Jugend Bayerns und des Dekanats Memmingen einige für sie wichtige Thesen aufgeschrieben und im Gemeindesaal aufgestellt.

Als Jugendleiter Christoph Lescheticky von der Aktion erfuhr, so erzählt er, habe er sich intensiv damit befasst. Pfarrerin Susanne Ohr hatte die Idee, die Jugendlichen setzten sie um. Die 15 Thesen lasen die Gäste nach dem Gottesdienst mit großem Interesse.

ANZEIGE

Kantorin Tanja Schmid, Orgel, und Janine Weishaupt-Nußbaumer, Querflöte, gestalteten den Gottesdienst mit einigen großartigen Interpretationen von Vivaldi, Bach und der Choralfantasie „Ein feste Burg ist unser Gott“. Martin Luthers Frau Katharina von Bora (Angelika Beck) und Renate (Christel Zimmermann), eine Frau unserer Zeit, trafen sich zu einem Zwiegespräch. Ob damals oder heute: Es lohne sich immer, das Geschenk der Barmherzigkeit Gottes anzunehmen.

Pfarrerin Susanne Ohr wählte den Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“ von Martin Luther für ihre Predigt. Das Lied zeige die Ängste und Zweifel Luthers auf. Pfarrerin Ohr sagte, es sei wichtig, im Glauben Selbstvertrauen zu haben.

„Luther meets Kneipp“ hieß es beim Frühschoppen im Gemeindesaal, wo sich Martin Luther (Manfred Gittel) und Pfarrer Sebastian Kneipp (Hermann Förschner) über Gemeinsames und Trennendes austauschten. Gittel hatte Zitate beider Personen mit viel Geschick und Humor so zusammengefügt, als hätten sie sich wirklich getroffen. Kneipp befand beispielsweise, Luther habe keine Achtung vor jedermann. Er fragte: „Hast Du Mönchlein vor niemandem Respekt?“ Luthers Antwort: „Nicht vor dir. Nur vor meinem Herrn.“ Kneipp erwiderte: „So ist’s recht. Sieht er endlich ein, dass es nur den einen Herrn gibt.“ (sid)