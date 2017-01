2017-01-19 19:51:00.0

Jubiläum Kirchheims Geburtstagsparty fällt aus

Vor 950 Jahren wurde der Markt erstmals erwähnt. Gefeiert wird entgegen aller Planungen doch nicht. Von Melanie Lippl

Vor 950 Jahren ist die Marktgemeinde Kirchheim erstmals urkundlich erwähnt worden. Das muss gefeiert werden, waren sich die Markträte noch vor gut einem Jahr einig. Doch die Resonanz der örtlichen Vereine, sich daran zu beteiligen, war eher gering – weshalb Bürgermeister Hermann Lochbronner nun mitteilt, dass die Geburtstagsfeier komplett ausfällt.

Gerade die großen Vereine im Ort hatten eigenen Angaben zufolge kaum Kapazitäten, um ein größeres, historisches Marktfest wie im Jahr 2014 zu stemmen. Zudem gab es eigene Feierlichkeiten in diesem oder im kommenden Jahr, beispielsweise bei den Kirchheimer Schlossfunken, den Derndorfer Schützen oder dem Deutsch-Französischen Freundeskreis. So mancher fand auch den zeitlichen Abstand zum vorherigen historischen Fest in Kirchheim zu gering.

ANZEIGE

Die Enttäuschung über diese Entscheidung der Vereinsvorstände war einigen Markträten im Januar vergangenen Jahres anzusehen. Dennoch bildeten sie einen Festausschuss, der sich damit befassen sollte, auf welche Weise man diesen runden Geburtstag stattdessen feiern könnte.

Im Sommer dann präsentierte der Ausschuss seine Alternative. Das ganze Jahr 2017 sollte im Zeichen des Geburtstags stehen, als Höhepunkt sollte im Juli ein Fest stattfinden. Der Festausschuss hatte eine rund 300 Meter lange Festtafel im Ortskern geplant, die mindestens 950 Sitzplätze haben sollte. Die Vereine sollten entlang der Tafel mit Ständen für die Bewirtung der Gäste sorgen und die Vielfalt des Ortes über Aktionen entlang der Tafel präsentieren. Auch Privatpersonen hätten sich beteiligen können.

Bis Ende September hatten die Kirchheimer Zeit, sich beim Festausschuss zu melden. Doch die Resonanz war laut Bürgermeister Lochbronner zu gering. „Ich als Gemeinde kann’s nicht anordnen“, sagte er. Kirchheim habe 900 Jahre nach der ersten Erwähnung nicht gefeiert und nun werde auch der 950. Geburtstag nicht begangen.

Marktrat und Festausschussmitglied Ernst Striebel hatte bereits ein Logo für die Feierlichkeiten entworfen.

„Ich verstehe es nicht und finde es sehr schade“, sagte er enttäuscht. Das Konzept, das der Ausschuss entwickelt habe, hätte keinem Verein zu viel abverlangt. Er habe sich bei einem solchen Anlass ein besseres Echo erwartet, so Striebel. Ein solches Jubiläum gebe es schließlich nur einmal pro Generation. Im Marktrat sei dann entschieden worden, dass es auch keine abgespeckte Version gebe.