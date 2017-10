2017-10-13 00:36:00.0

Kommunalpolitik Landratsamt als Streitschlichter

Dienstaufsichtsbeschwerde und beanstandete Beschlüsse. Was die Aufsichtsbehörde zum Zoff zwischen Bürgermeister und Stadtratsmehrheit sagt Von Markus Heinrich

Dienstaufsichtsbeschwerden, Beanstandungen gefasster Beschlüssen – zwischen Bad Wörishofens Bürgermeister und der Stadtratsmehrheit gibt es regelmäßig Zoff. Meist ist dann das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde gefordert, so auch diesmal. Drei Entscheidungen liegen mittlerweile vor, die Bürgermeister Paul Gruschka (FW) im Stadtrat bekannt gab. Verkehrsreferent Jens Hemberger (CSU) hatte eine Dienstaufsichtsbeschwerde verfasst, weil Gruschka die im Zuge des Verkehrskonzeptes neu eingeführten abknickenden Vorfahrtsstraßen am Bahnhof und an der Genobank wieder einkassiert hat. Das Landratsamt habe zwischenzeitlich aber bestätigt, dass seine Entscheidungen notwendig gewesen seien, um „die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten“, teilte Gruschka jetzt mit. Das Landratsamt werde diese Entscheidungen nicht beanstanden.

Hinfällig ist nach der Entscheidung des Landratsamtes dafür ein Beschluss des Hauptausschusses vom 30. November 2015. Dieser verpflichtet den Bürgermeister, die Pressemitteilungen der Stadt in Kopie an die Stadtratsmitglieder zu schicken. Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) hatte dies nach der Bekanntgabe der vorübergehenden Sperrung der Eishalle im Jahr 2015 durch Gruschka beantragt. Der Rat fühlte sich damals unzureichend informiert. Gruschka hatte diesen Beschluss beanstandet. Das Landratsamt hat nun entschieden, dass Gruschka die Stadtratsmitglieder nicht mit der Presse informieren muss. Der Beschluss brauche nicht umgesetzt zu werden, habe ihm das Landratsamt mitgeteilt.

Bei der Aufsichtsbehörde landete auch ein Beschluss vom 8. März. Diesen hatte Gruschka in Teilen beanstandet. Helmut Vater, stellvertretender Vorsitzener der SPD-Fraktion, hatte beantragt, der Bürgermeister möge über Besuche und Gespräche mit Unternehmern berichten. Die Stadtratsmehrheit wirft Gruschka bei diesem Thema bekanntlich Versäumnisse vor.

Das Landratsamt hat nun beschieden, der Antrag sei nicht konkret genug, um eine Prüfung durchzuführen. Die Behörde teilt aber mit, dass es im Ermessen des Bürgermeisters liege, den Rat zu informieren, solange bei solchen Treffen keine Beschlüsse gefasst werden oder die Veranstaltungen von grundsätzlicher Bedeutung für die Stadt sind. Geht es um die Vorbereitung von Tagesordnungspunkten gibt es eine Informationspflicht.

Gruschka teilte außerdem mit, dass über die Ansiedlung von Unternehmen im Gewerbepark der Stadtrat der Verwaltung keine Anweisungen geben könne. Die Verwaltung des Parks obliege dem Zweckverband. Dennoch habe er den Stadtrat in einer nichtöffentlichen Sitzung informiert, merkte Gruschka an.

Das alles gab Gruschka unter dem Punkt „Anfragen“ preis, der diesmal besonders rege genutzt wurde. So wollte Stadtentwicklungsreferent Daniel Pflügl (Grüne) wissen, wie es denn um das Programm Soziale Stadt bestellt sei. Da drohe man herauszufallen, wenn im nächsten Jahr kein Projekt umgesetzt wird. Bürgermeister Gruschka sagte dagegen, dass dies nicht die Gefahr sei. Man stehe permanent in Kontakt mit der Regierung von Schwaben und Planer Professor Schirmer. In Kürze gebe es einen gemeinsamen Termin. Bis zum Jahresende will Gruschka dem Rat dann die erarbeiteten Möglichkeiten vorstellen.

Helmut Vater erkundigte sich wiederum nach dem Stand der Dinge in Sachen Kinderhort. „Im nächsten Bauausschuss ist das Pfarrheim mit drauf, das hängt ja mit dem Hort zusammen“, verdeutlichte er. Bürgermeister Gruschka gab dazu bekannt, dass man immer noch nach einem passenden Grundstück suche.

Voran geht es mit dem Organisationsgutachten für die Stadtverwaltung. Auf Nachfrage von Vater sagte Geschäftsleiterin Martina Moersch, die Zeitschiene bis zum Jahresende sei „von Anfang an knapp bemessen“ gewesen. Deshalb wurde nun auf drei Gutachter aufgestockt, die das noch schaffen sollen. Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer erinnerte an Fördergelder für Wlan-Hotspots im Stadtgebiet. Hier müsse man sich sputen, um nicht leer auszugehen. Außerdem regte sie an, das neue Umrüstprogramm für LEDs zu nutzen und sich auch um weitere Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zu kümmern. Da habe Bad Wörishofen noch nicht viel zu bieten.